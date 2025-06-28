Türk ev tekstilinin rotası 15 milyar dolarlık ABD pazarı

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Dünya ev tekstili ihracatından yüzde 3.1 pay alan ve dördün­cü sırada yer alan Türkiye ev tekstili sektörü, yaklaşık 3 milyar dolar olan ihracatını daha da yukarılara taşı­mak için harekete geçiyor. 15 milyar dolarlık ABD ev tekstili ithalatından yüzde 1.8’lik pay alan sektör, özellik­le Trump vergileri sonrasında ye­niden şekillenen ABD pazarındaki potansiyeli değerlendirmek istiyor. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) başkan adaylığını açıklayan He­fa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahinler, ABD’nin Türkiye için hedef pazar olduğunu söyle­di. “ABD’nin Çin’e karşı uygula­yacağı gümrük vergisinin yüzde 50-60 olmasıyla Türkiye’ye ta­lep çok artacak” diyen Şahinler, 2024’e göre ABD tarafında yüzde 11’lik bir artış yaşandığını kaydet­ti. Şahinler, “ABD pazarına girmek sabır istiyor ama pazara bir girdik­ten sonra artık kalıcı oluyorsunuz. ABD’li müşteri ucuz ürün değil, istik­rarlı tedarikçi istiyor. Avrupa’dan bin metrekare sipariş gelirse ABD’den 10 bin metrekare gelir. Çok sistemli ve kalıcı bir pazar” dedi.

“Her firma sessiz bir kahraman”

Ekonomik anlamda Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine, yüksek enflasyon, faiz oranlarının artışı ve döviz kurlarının zayıf kalması gibi zorluklarla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Şahinler, “İhracatta fi­yat tutturmakta ve üretim yapmakta zorlandığımız bu dönemde işçisinin maaşını zamanında ödemeye gayret eden ve ayakta kalmak için büyük fe­dakarlıklar gösteren her firmamız aslında sessiz bir kahraman. Sektö­rün yaşadığı tüm bu zorluklara rağ­men firmalarımızın ayakta kalması çok önemli. Ancak bu zorlukların üs­tesinden gelmek için de birlikte hare­ket edilmesi gerekiyor” dedi. Şahin­ler, “Dünya ev tekstili ihracatı 2024 yılında yüzde 1,9 artarak 61 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz de ev tekstili ihracatından aldığı yüzde 3,1’lik pay­la ihracatta dördüncü sırada yer alı­yor. Ancak biz bu verileri yeterli gör­müyoruz. Ülkemizin ve sektörümü­zün daha iyilerini başarabilecek alt yapısı ve kapasitesi olduğunu biliyo­ruz” diye konuştu.

“Kapsayıcılık için TETSİAD’a talibiz”

TETSİAD başkanlığına adaylığını açıklayan Murat Şahinler, ev tekstili sektörünün globaldeki rekabet gücünü artırmak ve ihracatını güçlendirmek için projelerle yola çıktıklarını söyledi. Şahinler, TETSİAD’ın geçmiş dönem başkanları Recep Tanrıverdi, Yaşar Küçükçalık ve Ali Sami Aydın’ın katıldığı toplantıda adaylığını kamuoyuna duyurdu. Şahinler, “TETSİAD artık değişmek, kendini yenilemek ve gençleşmek zorunda” dedi. Başkan olması durumunda her şehirdeki üyelere kolay ulaşılabilir bir yönetim yapısı kuracaklarını kaydeden Şahinler, “Yeni dönemde birinci konu başlığımız kapsayıcılık olacak” dedi. Ekim 2025 tarihinde yapılması beklenen TETSİAD genel kurulunda, Bursalı iş insanı Ufuk Koçak da aday olacağını açıklamıştı. Girişimci iş insanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) önceki dönem başkanı Nilüfer Çevikel, yenilik ve dönüşüm için Murat Şahinler’i desteklediklerini belirtti.