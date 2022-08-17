Türk ev ve mutfak eşyası firmaları Güney Afrika pazarına açılıyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) organizasyonunda, Sandton bölgesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, 25 Türk firması stant açtı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, etkinliği ziyaret ederek firma temsilcileriyle bir araya geldi. Kandaş, burada yaptığı konuşmada, Türk firmalarının, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen mağaza ve market zincirleriyle yıllardır bağlantılı olduğunu ve ciddi miktarda ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Büyükelçi Kandaş, "Şirketlerimiz, bu ziyaret sırasında sonuç getirici yeni satış bağlantıları kurmaktalar ve Güney Afrika pazarında, ev araç gereçleri alanında Türkiye markasını başarıyla tanıtmaktalar." dedi.

Etkinliği Güney Afrika ve bölge ülkelerden 52 yerel firma ziyaret etti

EVSİD Başkanı Talha Özger, "Bugün Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 25 üretici firmamızla stantlarımızı açtık ve 52 satın almacı ile buluştuk. Bu satın almacılar arasında Güney Afrika'nın yanı sıra, yakın coğrafyadaki 10 farklı ülkeden gelenler de mevcut." diye konuştu.

Özger, Güney Afrika Cumhuriyeti ve bölge ülkelerdeki muhatapları da işin içine katarak, Türkiye'nin bölgedeki ihracat payını yükseltmek istediklerini belirterek, Kuzey Afrika pazarından sonra, şimdi de Güney Afrika pazarına açılmakta olduklarını ifade etti.

Güney Afrika'nın buradaki süper market zincirleri ve toptancılar bakımından oldukça stabil bir ortama sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Özger, "Afrika pazarı zor fakat biz Güney Afrika'yla beraber buradaki potansiyeli değerlendirip, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünü ve 'Made in Türkiye' algısını daha da yukarılara taşımak için bu tarz organizasyonları gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Türk firmalarıyla bir araya gelmek bizim açımızdan harika bir fırsat"

Sakarya merkezli ev ve mutfak eşyaları firması Yedi Başak Grup'un yöneticisi Mücahit Okuyan, etkinliğin kendileri adına oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Gün içerisinde Güney Afrika ve bölge ülkelerden 10'un üzerinde toptan ve perakendeci firmayla görüşme fırsatı bulduk. Umuyoruz ki bunun sonunda bölgedeki ülkelere ticaret hacmimiz artacaktır. Katılımdan oldukça memnunuz." ifadelerini kullandı.

Okuyan, Türkiye açısından "bakir pazar" olarak değerlendirdiği Afrika pazarının, güvenlik ve diğer bazı sebeplerden ötürü diğer pazarlar kadar tercih edilmemekle birlikte, Türk firmaları için eşsiz fırsatlar barındırdığını söyledi.

Etkinlik ziyaretçilerinden Zimbabveli iş insanı Zak Hawa ise, "Bu etkinlikte Türk firmalarıyla bir araya gelmek bizim açımızdan harika bir fırsat. Burada Türk ürünleri ve üreticilerini tanıma fırsatı bulduk." dedi.

Hawa, oldukça kaliteli bulduğu Türk ürünlerinin, fiyatlarının da kendileri için makul düzeyde olduğuna dikkati çekti.