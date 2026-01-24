Türk Eximbank, alıcı kredilerinde kapıyı genişletti

Ece Ceyhun

Türk Eximbank, alıcı kredilerinin kapsamını dış ticaret ürünleri ve iskonto programlarını da ekleyerek genişletti. Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı’na Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Ticaret Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgür Volkan Ağar ile ihracatçı temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, yeni düzenleme ile akreditif iskontosu gibi dış ticaret ürünlerinin de kapsama alındığını belirterek, “Yeni model ile yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarına da alıcı kredisi finansman maliyeti desteği sağlanacak. Böylelikle yabancı alıcıya sunulan finansman imkânları uluslararası standartlarda ve rekabetçi maliyetle sağlanabilecek. İhracatçılarımız ise peşin tahsilat imkânına kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

Bolat, “Alıcı kredilerinde; Türk Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile OECD’nin belirlemiş olduğu referans faiz oranı (CIRR) arasındaki farkın Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesini öngörüyoruz” dedi. Bolat, çalışma kapsamında muhabir banka limit tahsis çalışmalarının hızlandığı bilgisini de vererek, 94 ülkede 1 milyar doların üzerinde alıcı kredisi limitinin kullanılabilir hale geldiğine işaret etti.

Bolat, “Bu bir stratejik ihracat destek enstrümanıdır. Çok gelişmiş ülkeler bunu yıllarca programlarında, exim faaliyetlerinde yaparak kendi ürünlerine ihracat avantajları sağladılar. Biz de artık 160 bin ihracatçımıza bu önemli destek enstrümanını kullandırmaya başlayacağız” açıklamasını yaptı.

Yeni TOGG’lar için GSYF hayata geçecek

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sermaye piyasası araçlarını da ihracatta kullanma konusunda otomotiv sektöründe hayata geçirdikleri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (GSYF) işaret ederek, “Bu girişim sermayesi yatırım fonu aracılığıyla girişim sermayelerine katkı sağlayacağız ve böylece yeni, önemli, büyük projelerin; TOGG gibi yeni gurur kaynaklarımızın ortaya çıkmasına destek vermiş olacağız” dedi.

Kapsam genişletilecek

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, alıcı kredilerinde yeni bir atılım sürecine girdiklerini belirterek, “Ticari Faiz Referans Oranı’ndan (CIRR) sağladığımız desteğin kapsamını genişletiyoruz” dedi.

Desteklenenin yüzde 83’ü KOBİ

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Bugün itibarıyla aktiflerimizin yüzde 90’ını ihracatçılarımıza kredi olarak tahsis ediyoruz. 2025 itibarıyla aktif olarak destek verdiğimiz 18 bin 500 ihracatçımızın yüzde 83’ünü KOBİ’lerimiz oluşturuyor” bilgisini verdi.