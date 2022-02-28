Türk Eximbank, ihracatçı desteğini 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Türk Eximbank, 2021 yılı faaliyet raporuna ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, Türk Eximbank'ın 2021 yılında ihracat desteği 46,1 milyar dolara ulaşırken, bunun 22,5 milyar dolarını nakdi krediler, 23,6 milyar dolarını da alacak sigortası desteği oluşturdu.

Türk Eximbank’ın 2021 yılı faaliyet raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2021'de Türk Eximbank'ın ihracata desteğinin artarak devam ettiğini belirterek, geçen yıl Türkiye'nin ihracatının tarihi rekor kırarak 225 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Bankanın ihracata desteğinin 2021 yılında 46,1 milyar dolara ulaştığını aktaran Güney, şunları kaydetti: "Bunun 22,5 milyar doları nakdi kredilerden, 23,6 milyar doları da alacak sigortası desteğinden oluştu. 2022 yılında da bankamızın ihracatçılarımıza desteği artarak devam edecek. Bu yıl toplam desteğin 50 milyar dolar seviyesine çıkmasını hedefliyoruz. Her yıl ürün ve hizmet kapsamını genişletiyoruz. Geçen yıl kısa vadeli hizmet sigortası ve katılım finans yatırım kredisi olmak üzere yeni ürünleri devreye aldık. Kefalet sistemi ile ihracatçıların kredi teminatı sorununa çözüm üretmeyi amaçlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Eximbank ortaklığı ile kurulan İhracatı Geliştirme AŞ de ihracatın finansmanında yeni bir dönem başlatacak. Yeniden yapılandırılan Türk Eximbank, süreçlerini yalınlaştırarak hızlandırdı. Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan eylem planları doğrultusunda ihracatçıların bankacılık işlemlerini şube bağımlılığı olmadan dijital kanallardan gerçekleştirmelerini sağlayacak altyapı dönüşümü çalışmaları kapsamında dijitalleşme de yakından takip ediliyor."

14 bin 92 firma desteklerden yararlandı

Güney, yenilenen internet şube ile mobil şubenin 2021 yılı içerisinde hizmete alındığını anımsatarak, geçen yıl desteklerden yararlanan ihracatçı firma sayısının 14 bin 92'ye ulaştığını, Türk Eximbank'ın portföyündeki KOBİ oranının ise yüzde 77'ye çıktığını bildirdi.

Diğer taraftan reasürans iş birliği anlaşmalarının sayısının 7'ye çıktığını aktaran Güney, "Dünya Bankası, Asya Altyapı Bankası'ndan temin ettiğimiz uzun vadeli fonları ihracatçılarımıza sunmaya, yurt dışı projelere nakdi-gayrinakdi destek sağlamaya devam ettik. Ülkemizin en büyük alacak sigortası kuruluşu, kredi büyüklüğünde de Türkiye'nin 8. bankası olarak ülkemizin 2023 hedefleri ve ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İhracatçımızın her daim yanında olarak onlara destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.