Türk Eximbank ile İspanyol CESCE arasında reasürans anlaşması

Türk Eximbank, uluslararası iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Banka, İspanya’nın resmi ihracat destek kuruluşu CESCE ile kapsamlı bir reasürans anlaşması imzaladı. Anlaşma, 12-15 Mayıs 2025 tarihlerinde Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde düzenlenen Berne Union Bahar Toplantısı sırasında hayata geçirildi.

CESCE, böylece Türk Eximbank’ın reasürans anlaşması yaptığı 12. yabancı ihracat destek kuruluşu oldu. Daha önce A.B.D., Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Avusturya, İsveç, Macaristan, Polonya, Katar, Finlandiya ve İtalya ile benzer anlaşmalar imzalanmıştı.

İki kuruluş arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin sonucunda imzalanan bu yeni iş birliği kapsamında, Türk ve İspanyol firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği projelere ortak reasürans desteği sağlanacak.

Anlaşmanın işleyişine göre; taraflardan biri projenin tamamına yönelik sigorta desteği sunarken, diğeri yalnızca kendi ülkesinden gidecek mal ve hizmetlerin tutarı kadar reasürans sağlayacak. Risk paylaşımını düzenleyen bu yapı, ortak finansal koşullar ve dokümantasyon sayesinde daha hızlı kredi tahsis süreçlerinin önünü açacak.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu iş birliği, müteahhitlik sektörümüzün üçüncü ülkelerde üstleneceği projelere daha uygun ve esnek koşullarla orta-uzun vadeli finansman sağlanmasının önünü açacak” dedi. Güney ayrıca, uluslararası alanda stratejik ortaklıkların artırılması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.