Türk Eximbank, ilk 9 ayda 33,7 milyar dolarlık destek sağladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulan prefinansman uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak prefinansman modelinin Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE arasında imzalanan protokolle uygulamaya alındığını bildirdi.

Güney, Ticaret Bakanlığı tarafından Pazara Giriş Projesi, Küresel Tedarik Zinciri Projesi, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kabul edilen, Marka ve Turquality destek programlarının yanı sıra e-Turquality (Bilişimin Yıldızları) destek programlarından yararlanmaya hak kazanan, ihracat konsorsiyumları ve e-ihracat konsorsiyumlarına kabul edilen ihracatçı firmaların prefinansman başvurusunda bulunabileceğini kaydetti.

“Kredi değerlendirme çalışması yapılacak”

Başvuruların Bakanlık tarafından bankaya iletileceğini ve firmalara kredi değerlendirme çalışması yapılacağını belirten Güney, şunları kaydetti: “Bankamızca, kredi değerliliği uygun bulunan ve limit tahsis edilen ihracatçılar, kefalet imkanından faydalandırılmak üzere İGE'ye yönlendirilecek. İGE değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan başvurulara, bankamızca sunulan İhracata Hazırlık Kredisi, Döviz Kazandırıcı Hizmet Kredisi, Turizm Kredisi, Uluslararası Nakliye Pazarlama Kredisi, Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi veya TCMB kaynağından kullandırılan Reeskont Kredisi programları kapsamında kredi desteği sağlanacak."

2022 yılında sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Güney, "Bu yılın 9 ayında 14,4 milyar dolar nakdi kredi, 19,3 milyar dolar alacak sigortası olmak üzere ihracatçımıza toplam 33,7 milyar dolar destek sağladık. Türk bankacılık sektöründeki en büyük kredi hacmine sahip 8'inci bankayız. Temmuz ayı itibarıyla sektördeki nakdi ihracat kredilerinin yüzde 38,4'ü bankamız tarafından sağlanmıştır. Kısa vadeli ihracata hazırlık kredilerinin yanı sıra orta ve uzun vadeli ihracata yönelik işletme finansmanı ve yatırım kredileri ile de ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz." diye konuştu.

"Desteklediğimiz ihracatçı sayısı 15 bini geçti"

Güney, Eximbank olarak ihracatçılara doğrudan temas etmek, onların ihtiyaçlarını yerinde ve daha hızlı karşılayabilmek amacıyla toplam 23 şube, 11 irtibat ofisi olmak üzere 34 farklı noktada hizmet sağladıklarına işaret ederek, banka desteklerinden faydalanan ihracatçı sayısını artırmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu konuda yaptıkları pazarlama faaliyetleri ve saha çalışmaları sayesinde banka desteklerinden aktif olarak yararlanan ihracatçı sayısının 15 bini geçtiğine dikkati çeken Güney, "İhracatta KOBİ'lerin payının artırılmasını önemsiyor, ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda 2017'de bankamızın hizmetlerinden faydalanan ihracatçı firmaların içinde KOBİ'lerin payı yüzde 60 iken 2022 yılında bu oran yüzde 80'e ulaşmıştır. Bu durum tabana yayılma stratejimizi başarıyla uyguladığımızı göstermektedir. Kredi başvurularında KOBİ'lere öncelik tanınmakta, Türk lirası krediler ağırlıklı olarak KOBİ'lere kullandırılırken döviz kredileri KOBİ'lere uygun maliyetlerle sunulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"İGE kefaletli kredi kullandırımı artacak"

Güney, ihracatın tabana yaygınlaştırılması stratejisi doğrultusunda ihracatçıların finansmana erişimde karşılaştığı teminat sorununa çözüm oluşturmak üzere banka ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ortaklığıyla kurulan İGE AŞ'nin 1 Mart 2022'de faaliyete geçmesiyle ihracatın finansmanında yeni bir dönemin başladığını anlattı. İGE kefaletiyle özellikle yüksek katma değerli, orta ve yüksek teknolojili ürün üreten KOBİ'ler başta olmak üzere ihracatçılara kredi kullanım imkanı sunduklarını vurgulayan Güney, “İGE'nin faaliyete geçmesinden bu yana İGE kefaletiyle 1800'den fazla ihracatçı firmamıza 6,7 milyar lira kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir. Eylül ayında İGE ile imzalanan yeni protokol kapsamında KOBİ dışı firmaların da kefalet desteğinden faydalanmasının önü açılmış, KOBİ ve KOBİ dışı firmalarımızın kredi kullandırım üst limitleri önemli ölçüde arttırıldı. Böylece yıl sonuna kadar İGE kefaletli kredi kullandırım tutarını önemli ölçüde artırmayı hedeflemekteyiz.” dedi.

"İhracatın niteliği de artacak"

Bankanın stratejik önceliklerine katkı sağlayacak, katma değerli ihracatı, KOBİ, sektör ve ülke önceliklerini dikkate alacak, teminat çeşitliliğini artıracak bir mekanizma olan İhracatçı Performans Potansiyel Değerlendirme Modeli'ni devreye aldıklarını belirten Güney, şunları kaydetti: “Bu sistemde ihracatçı firmalarımız ihraç ettikleri ürünlerin teknoloji seviyesine, ülkemize sağladığı katma değere ve ülkemiz dış ticaret stratejilerine olan uyumuna göre değerlendiriliyor. Bu değerlendirme ihracatçının hem geçmiş performansı hem de gelişim potansiyelleri dikkate alınarak yapılıyor. Türk Eximbank kurmuş olduğu bu mekanizmayla ihracatın sadece nicelik olarak değil aynı zamanda nitelik açısından da gelişmesini ve bu gelişmenin sürdürülebilir olmasını hedefliyor. Amacımız Türk Eximbank'ın imkanlarını çok daha fazla ihracatçımıza ulaştırarak, onlara uluslararası rekabette destek olup daha fazla ihracat yapabilmelerini sağlamak. Türk Eximbank olarak, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye hedefi doğrultusunda 2022 yılı ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara ulaşmak için, tüm gücümüz ve heyecanımızla ihracatımıza destek olmaya devam edeceğiz.”