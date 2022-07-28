Türk Eximbank, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Türk Eximbank, çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlerin gözetildiği sürdürülebilirlik raporlarından ilkini yayımladı. 2021 yılı faaliyet dönemini kapsayan rapora göre Türk Eximbank, sürdürülebilir temalı kaynaklardan ihracatçılara 514 milyon dolar kredi sağladı.

Konuya ilişkin Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, bankanın gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek misyonuyla sürdürülebilir kalkınmayı stratejisinin odağına alarak finansal ve finansal olmayan tüm süreçleri buna göre yeniden dizayn ettiği bildirildi.

Bu kapsamda iklim değişikliği, çevresel sosyal kriterler ve doğal kaynakların verimli kullanılması temelinde yeşil mutabakat ve iklim müzakereleri gibi uluslararası alandaki gelişmeler ışığında sürdürülebilirlik yol haritasının belirlendiği anlatıldı.

Açıklamada, Türk Eximbank'ın, belirlediği yol haritasının doğrultusunda hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporu ile bankanın sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyetlerini, projelerini, direkt ve dolaylı etkilerini paydaşlarının ve kamuoyunun bilgisine sunduğu bildirildi.

Buna göre, raporda paylaşılan veriler, Türk bankacılık sektöründe bir ilk olan ISO 14064:2018 versiyonuyla sera gazı doğrulama denetiminden geçti. Rapor, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) rehberliğinde ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlandı ve bankanın resmi internet adresinde erişime açıldı.

İhracatçıya sürdürülebilir temalı 514 milyon dolar kredi

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, sürdürülebilirliğin, bankanın yeniden yapılanmasında öncelikli amaçlar arasında yer aldığını belirterek, karar verme süreçlerini belirleyen en önemli kriterlerden olduğunu bildirdi.

"Bankacılık faaliyetlerimizi yürütürken ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel tüm finansal ve finansal olmayan riskleri dikkate alarak sürdürülebilirliği ihracatı destekleme misyonumuza entegre ediyoruz." ifadesini kullanan Güney, şu açıklamalarda bulundu: "Bu doğrultuda, 2021'de uluslararası piyasalardan sağladığımız sürdürülebilirlik temalı kaynaklarla 250'ye yakın ihracatçımızın kredi talebini çevresel ve sosyal risk kriterleri çerçevesinde değerlendirdik ve firma ziyaretleri düzenledik. 2021'de bu kaynaklardan ihracatçılarımıza işletme ve yatırım kredisi olmak üzere toplamda 514 milyon dolar tutarında kredi sağladık. Ayrıca geliştirdiğimiz metodolojiyle Türk bankacılık sektöründe bir ilk olan Sera Gazı Denetimi Sertifikası'nı temin ederek sadece kendi operasyonel etkilerimizi değil, kredilerden kaynaklı karbon emisyonlarımızı da hesapladık."

"Desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz"

Ali Güney, yaptıkları bu çalışmanın, ihracatçıları yeşil mutabakat kapsamında karbon emisyon hesaplamalarını yapmaya teşvik ettiğini belirerek, ihracatçıların Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na hazırlık sürecinde misyon bankası olarak desteklerini artırarak sürdürdüklerini anlattı.

Güney, "Bu kapsamda çalışmalarımızı ileriye taşıyan ve yol haritamızın önemli kilometre taşlarından olan ilk sürdürülebilirlik raporumuzu 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Gününde kamuoyuna sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu raporla, sürdürülebilirlik performansımızı kısa, orta ve uzun vadede tüm yatırımcılarımız ve kamuoyuyla paylaşıyor ve faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak yürütmeye devam etmeyi taahhüt ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.