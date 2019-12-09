Türk Eximbank, Marka Kredisi Desteğini artırıyor

09 Aralık 2019

Türk Eximbank, vadesini artırıp faizini düşürerek yeniden düzenlediği marka kredisi ile yurt dışından marka almak isteyen ihracatçılara büyük fırsat sunuyor. Türk Eximbank Marka Kredisi azami 3 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıla varan vadelerde yurt dışından marka ve marka ile ilgili tesis almak isteyen firmalara sunulmaya başlandı. Kredinin faiz oranı ise EURIBOR+2,75 olarak belirlendi.



Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney yaptığı açıklamada “İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımızın ve tüm ihracatçılarımızın yurt dışından marka alımlarını finanse ediyoruz. Yurtdışında Türk ihracatçıları tarafından alınacak iyi markalar ihracatçılarımıza güç katacak ve ihracatımızı artıracaktır. Bu nedenle uzun süredir 3 yıl vade ile sınırlı olan marka kredimizin toplam vadesini azami 10 yıla çıkardık. Ayrıca 10 yıl vade 3 yıla kadar da geri ödemesiz dönem içeriyor. Son dönemde fonlama maliyetlerindeki düşüşleri eş zamanlı kredi faizlerimize yansıtarak marka alımlarında ihracatçılarımızın uluslararası rekabet avantajına sahip olmalarını hedefliyoruz. Bu bağlamda marka kredimizde faiz indirimimiz vade değişimini de dikkate aldığımızda 100 baz puanın üzerindedir. ” ifadelerine yer verildi.

Türk Eximbank Marka Kredisi Nedir?

Marka Kredisi programı ile yurt dışında yerleşik marka ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alınması Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markasını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılması ve yerleşme faaliyetlerinin yürütülmesi için kredi başvuru tarihinden en çok bir yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanmaktadır.



Markalaşma faaliyetlerinin finansmanı için söz konusu markanın,Harcamanın gerçekleştirilmiş olduğu/gerçekleştirileceği ülkede tescil edilmiş ve koruma süresinin devam ediyor olması haciz, rehin vb. nedenlerle sınırlandırılmamış olması gerekmektedir.



Kredi tutarları markalaşmaya yönelik yapılmış-yapılacak harcamalar ve sözleşmeler dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından işlem bazında belirlenmektedir. Programdan yararlanmak isteyen firmalar Türk Eximbank'a doğrudan başvurabilmektedir.