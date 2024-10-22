Türk Eximbank ve QDB arasında küresel iş birliği anlaşması

Türk Eximbank ile Katar’ın resmi ihracat desteklerinin sağlanması görevini de yürüten ulusal kalkınma bankası Qatar Development Bank (QDB) arasında 15-17 Ekim 2024 tarihlerinde Hamburg’da gerçekleştirilen Berne Union Yıllık Toplantısı sırasında sigorta/garanti ve reasürans işlemlerine yönelik bir iş birliği anlaşması imzalanmıştır.

Bahse konu iş birliği anlaşmasıyla, Türkiye’de ve Katar’da yerleşik firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve/veya hizmet ihracatına Türk Eximbank ve QDB tarafından kredi/ sigorta ve garanti sağlanması amaçlanmaktadır. Anlaşma ile işlem bazında belirlenecek lider ihracat destek kuruluşunun güvencesi altında konvansiyonel finansman olanaklarının yanı sıra faizsiz bankacılık prensiplerine uygun finansman imkânlarının sunulması da öngörülmektedir. Anlaşmanın, firmalarımızın üçüncü ülkelerde ortaklaşa gerçekleştirecekleri işlemlerde ilave finansman kaynaklarına erişimlerinin artırılarak daha rekabetçi olmalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Türk Eximbank’ın QDB’nin yanı sıra A.B.D., Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Avusturya, İsveç, Macaristan ve Polonya’nın ihracat kredi kuruluşu ile imzalamış olduğu reasürans anlaşmaları bulunmaktadır. Bankamız, ülkemiz ihracatına katkısını artırma gayreti içinde diğer ihracat kredi kuruluşları, bölgesel/çok uluslu finans kurumları ve bankalar ile benzer stratejik ortaklıklar kurmaya yönelik müzakereleri de sürdürmektedir.