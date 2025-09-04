Türk Eximbank ve Saudi Exim Bank’tan dev iş birliği: 2 yıla kadar vadeli kredilerle ihracatçılara cazip finansman

Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Saudi Exim Bank ile finansman anlaşması imzaladı.

İhracatçılara uygun vadeler ve rekabetçi fiyatlar

Anlaşma kapsamında ihracatçılar, Suudi Arabistan menşeili petrol dışı ürünlerdeki hammadde ve yarı mamul ihtiyaçlarını uygun koşullarda finanse edebilecek. Sağlanacak kredi desteğiyle, firmalara 2 yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla finansman imkânı sunulacak.

Stratejik öneme sahip iş birliği

Yapılan anlaşma, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca Türk firmalarının dış ticarette rekabet gücünü yükseltecek ve ihracatçıların hammadde tedarikinde uygun maliyetlerle finansman sağlamasına yardımcı olacak.

Hangi sektörler faydalanacak?

Finansman olanaklarının özellikle şu sektörlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalara katkı sağlaması bekleniyor:

Sanayi

Tekstil

Makine

Kimya

Gıda

Anlaşma ile birlikte, ihracatçı firmaların üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları hammadde ve yarı mamullere daha kolay erişmesi hedefleniyor.