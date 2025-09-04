Türk Eximbank ve Saudi Exim Bank’tan dev iş birliği: 2 yıla kadar vadeli kredilerle ihracatçılara cazip finansman
Türk Eximbank, ihracatçılara yeni finansman olanakları sağlamak amacıyla Suudi Arabistan’ın resmi ihracat destek kuruluşu Saudi Exim Bank ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında ihracatçılara, Suudi Arabistan menşeili petrol dışı ürünlerde hammadde temini için 2 yıla varan vadelerde ve rekabetçi fiyatlarla finansman imkânı sunulacak.
Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Saudi Exim Bank ile finansman anlaşması imzaladı.
İhracatçılara uygun vadeler ve rekabetçi fiyatlar
Anlaşma kapsamında ihracatçılar, Suudi Arabistan menşeili petrol dışı ürünlerdeki hammadde ve yarı mamul ihtiyaçlarını uygun koşullarda finanse edebilecek. Sağlanacak kredi desteğiyle, firmalara 2 yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla finansman imkânı sunulacak.
Stratejik öneme sahip iş birliği
Yapılan anlaşma, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca Türk firmalarının dış ticarette rekabet gücünü yükseltecek ve ihracatçıların hammadde tedarikinde uygun maliyetlerle finansman sağlamasına yardımcı olacak.
Hangi sektörler faydalanacak?
Finansman olanaklarının özellikle şu sektörlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalara katkı sağlaması bekleniyor:
Sanayi
Tekstil
Makine
Kimya
Gıda
Anlaşma ile birlikte, ihracatçı firmaların üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları hammadde ve yarı mamullere daha kolay erişmesi hedefleniyor.