Türk Eximbank'ın 2017'deki hedefi 40 milyar dolar destek

27 Eylül 2017

Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında bir köprü oluşturacak irtibat noktalarının dördüncüsü Eskişehir'de açıldı.

Türk Eximbank ile Eskişehir Ticaret Odası (ETO) arasında 26 Eylül 2017 Salı günü imzalanan iş birliği protokolü ile kurulan irtibat noktası, ETO bünyesindeki firmaların hem Türk Eximbank ürünleri hakkında daha fazla, hızlı ve güncel bilgi alabilmesini, hem de Türk Eximbank'a daha kolay erişebilmesini sağlayacak.

Genel Müdür Adnan Yıldırım protokolün imza töreninde, göreve başladığında ihracatçılara doğrudan, yerinde erişme yönünde bir hedef belirlediklerini, bu çerçevede öncelikle bir tanıtım atağına başlayarak ihracatçılar ile sık sık bir araya geldiklerini belirtti.

Tanıtım atağı sürerken Türk Eximbank'ın şubeleşme yönünde ihtiyaç duyduğu altyapı değişikliklerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yıldırım, bu değişikliklerin sonucunda 2017 yılının 8 ayında Adana, Bursa ve Denizli şubelerini açtıklarını, yılın kalan kısmında da Konya, Kayseri, Antalya, İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu yakasında açılacak ilave 5 şube ile yıl sonunda şube sayısının 11'e yükseleceğini ve önümüzdeki dönemde ihracatta ilk 20 ilin her birinde Türk Eximbank temsilciliği açılacağının altını çizdi.

"Daha güvenli finansman ortamı sağlanacak"

"Bu irtibat noktaları aracılığıyla bir yandan bankamızı ihracatçılarımıza daha iyi anlatabileceğiz. Diğer yandan da ihracatçılarımızın bize erişimini kolaylaştıracağız, çünkü irtibat noktalarımız bilgilendirme dışında başvuru evraklarının iletilmesinde de aracılık yapacaklar" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesile ile ETO bünyesindeki firmalar, ihracatın finansmanı alanında bankamızın sunduğu düşük maliyetli kredi ve alacak sigortası imkanlarından faydalanarak, daha rahat, güvenli ve istikrarlı bir finansman ortamında ticaret yapma imkanına kavuşacak. Bu irtibat noktası sayesinde Oda üyelerinin, ihracata yönelmenin avantajları konusunda farkındalıklarının artırılması da sağlanacak."

Destekler 40 milyar dolara çıkarılmak isteniyor

Yıldırım, atılan bu ve benzeri adımların ihracatçıya doğrudan ulaşma yönünde belirlenen kapsamlı bir stratejinin parçaları olduğunu vurgulayarak ihracat sıralamasında ilk 20'de yer alan illerin sanayi ve ticaret odaları ile buralardaki büyük organize sanayi bölgeleriyle de benzer işbirliği protokollerinin gündemde olmaya devam edeceğini belirtti.

Türk Eximbank'ın değişim ve dönüşüm yönünde attığı her adımın, daha çok ihracatçıya daha fazla destek verme hedefinde ilerlemesine katkı sunduğunu dile getiren Yıldırım, "2017 yılının ilk 8 ayında sunduğumuz toplam finansman desteğini döviz bazında yüzde 18 artırarak 25,5 milyar dolara yükselttik. Böylece sunulan toplam finansal desteğin ihracata oranı 2016 yıl sonuna göre 1,9 puan artışla ihracatın yüzde 24,9'una ulaştı. 2017 yıl sonunda ihracatçılarımıza 25,4 milyar doları nakdi kredi, 14,4 milyar doları sigorta desteği olmak üzere toplam finansman desteğimizi 40 milyar dolara, ihracatı destekleme oranımızı da yüzde 26'ya yükselteceğiz" açıklamasında bulundu.