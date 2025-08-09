Türk Eximbank'tan 145 milyon dolarlık anlaşma

Türk Eximbank'tan yapılan açık­lamada, bankanın Türkiye'de ih­racata yönelik işletmelerin ve özel sektörün büyümesini des­teklemek amacıyla 145 milyon dolar tutarında 3 yıllık murabaha sendikasyon kaynağı işlemi ger­çekleştirdiği belirtildi. Söz konu­su iş birliğinin, Türk ihracatçıla­rının sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve İslami usullere uygun finansman çözümleri sun­mak amacıyla yapıldığı bildirilen açıklamada, "Sendikasyon süre­cinde İslami Özel Sektör Kalkın­ma Kurumu, işlem koordinatör­lüğü rolünü üstlenirken, işlemde Körfez bölgesinden Warba Bank K.P.S.C., Kuwait International Bank K.P.S.C. ve AlRayan Bank Q.P.S.C. olmak üzere 3 önemli İs­lami banka yer alarak işleme kat­kı sağladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu’nun, üye ül­kelerde İslami finansman kanal­larını geliştirmeye devam ettiği vurgulanırken, İslami Özel Sek­tör Kalkınma Kurumu’nun diğer önde gelen İslami finans kurum­larıyla birlikte özel sektörün sür­dürülebilir kalkınması için kay­nakların etkin bir şekilde kulla­nılmasını sağladığı aktarıldı.

"İhracata dayalı büyümeyi destekliyoruz"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme stratejisinin ana destekçilerinden biri olduklarını belirterek, "Türk Eximbank ihra­catçıların finansman ihtiyaçları­nı karşılamak ve küresel rekabet güçlerini artırmak için çalışmak­tadır. İslami Özel Sektör Kalkın­ma Kurumu ile yapılan bu strate­jik iş birliği bu hedeflere ulaşma­da önemli bir adımdır” dedi.