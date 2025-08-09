Türk Eximbank'tan 145 milyon dolarlık anlaşma
Türk Eximbank, İslami Kalkınma Bankası’nın (IsDB) özel sektör kolu olan İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu (ICD) koordinatörlüğünde, 145 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyon kaynağı temin etti.
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, bankanın Türkiye'de ihracata yönelik işletmelerin ve özel sektörün büyümesini desteklemek amacıyla 145 milyon dolar tutarında 3 yıllık murabaha sendikasyon kaynağı işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu iş birliğinin, Türk ihracatçılarının sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve İslami usullere uygun finansman çözümleri sunmak amacıyla yapıldığı bildirilen açıklamada, "Sendikasyon sürecinde İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu, işlem koordinatörlüğü rolünü üstlenirken, işlemde Körfez bölgesinden Warba Bank K.P.S.C., Kuwait International Bank K.P.S.C. ve AlRayan Bank Q.P.S.C. olmak üzere 3 önemli İslami banka yer alarak işleme katkı sağladı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu’nun, üye ülkelerde İslami finansman kanallarını geliştirmeye devam ettiği vurgulanırken, İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu’nun diğer önde gelen İslami finans kurumlarıyla birlikte özel sektörün sürdürülebilir kalkınması için kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağladığı aktarıldı.
"İhracata dayalı büyümeyi destekliyoruz"
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme stratejisinin ana destekçilerinden biri olduklarını belirterek, "Türk Eximbank ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel rekabet güçlerini artırmak için çalışmaktadır. İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu ile yapılan bu stratejik iş birliği bu hedeflere ulaşmada önemli bir adımdır” dedi.