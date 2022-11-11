Türk Eximbank’tan 588 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türk Eximbank, 588 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi temin etti. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 404,2 milyon euro, 136 milyon dolar ve 350 milyon yuan olmak üzere üç dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladığını bildirdi. 1 yıl vadeli kredinin maliyeti ise belirtilmedi.

Sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi Emirates NBD Capital Limited, ICBC Turkey Bank, Mizuho Bank ve Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde temin edildi.

Geçen sene Kasım ayında Eximbank, uluslararası piyasalardan 418,8 milyon euro ve 161,5 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etmişti.