Türk Eximbank'tan ihracata ilk yarıda 25,4 milyar dolarlık destek

Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye’nin ihracatına 12,5 milyar ABD doları kredi, 12,9 milyar ABD doları sigorta olmak üzere toplam 25,4 milyar ABD doları tutarında destek sağladı.

2025 yılı ilk altı ayına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Yılın ilk yarısı, jeopolitik gelişmelerin ve ABD tarifelerinin etkisiyle artan ticari belirsizliklerin ön plana çıktığı bir dönem olmuştur. Türkiye açısından ise enflasyonla mücadelede kayda değer ilerlemelerin sağlandığı bir geçiş dönemi olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yılın ilk çeyreğinde küresel ticaretteki güçlü artışla birlikte, mal ihracatımız yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4’ün üzerinde büyüme kaydetmiştir. Hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatımız yılın ilk yarısında 183 milyar ABD dolarına ulaşarak güçlü bir performans sergilemiştir" dedi.

Destek tutarları yüzde 14 arttı

2025’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre destek tutarlarını yüzde 14 artırdıklarını belirten Güney, "İhracatçılarımıza uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla yılın ilk yarısında yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan 5,2 milyar ABD doları fon sağladık, bu tutarın 1,1 milyar ABD doları sürdürülebilirlik temalı kaynaklardan oluşmaktadır. Bu kapsamda, Bankamız tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasına imza atarak euro, ABD doları, Çin yuanı para birimleri cinsinden toplam 1 milyar ABD doları tutarında yeni kaynak sağladık" ifadelerine yer vedi.

"Faizsiz bankacılık alanındaki çalışmalarımıza hız vererek, ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına uygun murabaha ve eser (istisna) finansmanı ürünlerini devreye aldık" diyen Güler, "Mevcut finansman ve alacak sigortası ürünlerimizi Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile uyumlu hale getirdik. İhracatçılarımızın ve katılım bankalarının talebi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı İhracat Destek Finansmanı Programı’nı uygulamaya alarak katılım bankaları aracılığıyla kullandırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Bankanın desteklerinden yararlanan ihracatçı sayısı 18 bin 552’ye ulaştığını ve bu firmalar içindeki KOBİ’lerin payının yüzde 83 olarak gerçekleştiğini belirten Güler, "İhracat desteklerinin tabana yayılması stratejimiz doğrultusunda ihracatçı KOBİ’lerimize ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz. KOBİ’lere özel bankamız kaynaklı, azami 720 gün vadeli döviz kredilerinde yüzde 0.50, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 0.75 oranında faiz indirimi imkanı bulunmaktadır" dedi.