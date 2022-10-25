Türk fındığına Paris'te yoğun ilgi

Pandemi nedeniyle 4 yıllık ara sonrasında kapılarını açan Sial Paris Fuarı’nda fındık ihracatçıları çıkarma yaptı.

Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen Sial Paris Fuarı’na Karadeniz ile İstanbul fındık ve mamulleri ihracatçıları birlikleri müşterek stant açtılar.

Dünyanın dört bir yanından 7 binden fazla firmanın iştirak ettiği Sial Paris Fuarı’na Türkiye’den 345 firma katıldı.

Türk fındığı tanıtım standında, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık, fındıklı baklava, sarma, çikolata, draje ile fındık ezmesi ve fındık krokant gibi ürünler ikram edildi.

Türk fındığının gerek geleneksel Türk tatlılarında gerekse şekerleme ve çikolata ürünlerindeki kullanım alanları hakkında farkındalık yaratıldı ve fındığın söz konusu ürünlere kattığı lezzetin somut olarak ziyaretçiler tarafından tecrübe edilmesi sağlandı.