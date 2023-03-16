Türk firmalardan Japonya’ya ihracat atağı

İSHİB’in gerçekleştirdiği program çerçevesinde 7-11 Mart tarihlerinde düzenlenen etkinliğe kanatlı, su ürünleri, süt ve bal ürünleri sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen 11 firması katıldı.

Foodex Japan Fuarı’na katılım sağlayan firmalar fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen ticaret heyeti etkinliğinde Japonya’nın en büyük ithalatçılarından oluşan 30 firmanın temsilcileri ile bir araya gelerek önemli iş birliklerine imza attılar.

Program kapsamında Japonya’nın önde gelen firmalarının temsil edildiği ticaret odaları ve ithalatçı kuruşlarla da görüşmeler yapıldı. Japon firmalarıyla iş yapmaya başlamanın oldukça zor ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu kaydeden İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, “Japon firmalar detaycı, uzun vadeli düşünen ve güvene dayalı iş yapmayı tercih eden bir anlayışa sahip. Bu güveni sağladığınızda uzun vadeli işbirlikleri ortaya çıkıyor.

Türkiye olarak Japonya ile olan iyi ilişkilerimizi ticaretimiz de sürdürüyoruz. Ancak yüz yüze iletişimi tercih ettikleri için bu pazarda yer almak, fuarlar düzenlemek, ticaret heyetleri organize etmek son derece kıymetli. Biz de bu çabalarımızı yeni iş birliklerine ve daha iyi ihracat rakamlarına dönüştürmek istiyoruz” dedi.