Türk firmaları BAE’nin ikinci büyük perakende zinciri ile buluşacak

22 Haziran 2020

Perakendede tedarik problemini minimumda tutarak koronavirüs sınavından başarıyla geçen Türk firmaları, normalleşme sürecinde ihracattaki fırsatları yakalamaya odaklandı. PLAT Derneği, ihracatın her zamankinden daha fazla önem kazandığı bu dönemde üyelerinin ihracatlarını artırmaları ve yeni fırsatlar yakalamalarına katkı sağlamak için harekete geçti. Türkiye Dubai Ticaret Ataşeliği’nin desteğiyle, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ikinci en büyük market zinciri LuLu Group, PLAT Derneği üyelerinden seçtiği firmalar ile online ortamda buluşacak. İlk firma toplantısı ise bugün yapılacak.

Dubai Carrefour ile de görüşülecek

PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, sanayiciler olarak Türkiye ekonomisine ve ihracatına katkı sağlayacak her adımı atmakta kararlı olduklarını belirterek, “Türkiye bölgenin en önemli üretim üssü olarak içinde bulunduğumuz bu dönemde üretim avantajını iyi kullanarak ihracatını artırma potansiyeline sahip. Otomotiv, tekstil, turizm gibi döviz getiren sektörlerin frene bastığı bir dönemde ihracat her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumda. Biz de koronavirüs sürecinde fedakârca çalışarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve market raflarını boş bırakmayan üyelerimizin ihracat atağına destek olmak için yola çıktık. Türk firmalarının Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni bağlantılar kurmaları konusunda desteklerini esirgemeyen Dubai Ticaret Ataşemiz Hasan Önal’ın yoğun çabaları sayesinde dev perakende zinciri LuLu ile firmalarımızı buluşturacak olmaktan dolayı mutluyuz. İlerleyen dönemde yine kendisinin girişimleri ile Dubai Carrefour ile de görüşmelerimiz olacak. Sayın Önal’a sektörümüz ve firmalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. LuLu Group marketlerinde yüksek kaliteli ürünler sunuyor ve firmalarımız dünya standartlarındaki üretim altyapıları ve ürün çeşitlilikleri ile bu beklentiyi karşılamakta zorlanmayacaklardır. Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra farklı ülkelerde de firmalarımızın yeni ihracat bağlantılarına imza atmaları için girişimlerimiz sürecek. Tüm bu girişimlerin bu yılki ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyacağına inanıyoruz” diye konuştu.

EMEA Bölgesi'nde 188 noktada faaliyette

Lulu Hypermarket, Ortadoğu ve Asya’nın en hızlı büyüyen perakende zinciri olarak da dikkat çekiyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Dubai ve Birleşip Arap Emirlikleri genelinde çok sayıda mağazası bulunuyor. LuLu ile görüşecek PLAT Derneği üyesi firmalar; gıda, temizlik, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, ambalaj, plastik gibi hayatın birçok alanında vazgeçilmez olan stratejik sektörlerde faaliyet gösteriyor.