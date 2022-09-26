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Türk firması, Bosna Hersek'te otoyol yapacak

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da otoyol projesini Türk firması yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Karayolları İdaresi binasında otoyol projesi kapsamında yapılacak Mostar Kuzey-Mostar Güney kısmı için Türk şirketi Yüksel Proje ile anlaşma imzalandı.

FBIH Karayolları İdaresi'nden yapılan açıklamada, imza törenine, Karayolları İdaresi Müdürü Elmedin Voloder ile Yüksel Proje Genel Müdür Yardımcısı Onur Başkaner'in katıldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılacak yolun 14,2 kilometre uzunluğunda olduğu, yol projesi kapsamında kavşak, 5 tünel ve 10 viyadüğün yapılacağı belirtilerek, 2023'te başlanması planlanan projenin 3 yılda tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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