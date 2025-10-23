Türk firmasının çayları için Almanya'dan toplatma kararı

Almanya'da satışta olan Doğuş Form çayları için geri çağırma kararı alındı. Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı'na bağlı Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi tarafından ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Kanserojen riski

Köln merkezli dağıtıcı ÖZ-BA firması, "Bitki Karışımı (Kruter)", "Kayısı (Aprikose)", "Vişne (Kirsche)" ve "Maydanoz-Limon (Petersilie und Zitrone)" çeşitlerindeki çaylarda yasaklı 'danthron' maddesinin tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer, 'danthron'un genetik yapıya zarar verebilen (genotoksik) bir madde olduğunu ve kanserojen riski taşıdığını belirtti.

Ya iade edin ya imha edin

Bu nedenle söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunularak, evinde bu çaylardan olan tüketicilerden içmemeleri istendi. Yetkililer, ürünün tüketiminin derhal durdurulması gerektiğini şiddetle tavsiye ederken, tüketicilerin ellerinde bulunan bu çayları satın aldıkları yere iade etmeleri veya imha etmeleri uyarısında bulundu.

Çayların toplatılması kararı, aralarında Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Hamburg gibi ülke genelindeki birçok eyaleti kapsıyor.