Türk gayrimenkul yatırımcısı rotayı Miami’ye çevirdi

Son yıllarda Türkiye’den konut alan yabancı sayısı arttığı gibi, Türk vatandaşlarının yurt dışında konut satın alma eğilimi de yükselişte. TL’deki değer kaybı, kiralara gelen yüzde 25 zam limiti emlak yatırımı yapmak isteyenleri döviz bazında kira getirecek yurtdışındaki mülklere yönlendiriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan International Realty Group’un ortağı Giovanna Guzman, şirket merkezlerinin Miami Florida’da olduğunu, özellikle pek çok ülkeden Miami’ye emlak yatırımı talebinin geldiğini söyledi. Florida’nın gelir vergisi olmayan bir eyalet olması nedeniyle çok fazla tercih edildiğine değinen Guzman, her gün yaklaşık bin kişinin Florida’ya taşındığına dikkat çekti.

35’e yakın projenin yapımını sürüyor

Miami’de birçok şehir projesinin de hayata geçtiğini söyleyen Guzman, Türk emlak yatırımcıları için bu şehirde farklı fırsatlar olduğunun aktardı. ABD’ye yapılan emlak yatırımlarında paranın tekrar Türkiye’ye döndüğü farkındalığının birçok kişide bulunmadığını belirten Guzman, şunları kaydetti: "Gayrimenkule yatırım yaptığınızda bu size bir güvence sağlıyor. Paranızı uzun vadeli güvenli bir limana bağlıyorsunuz. ABD doları güçlü bir para birimine sahip, bu anlamda ABD, yatırım konusunda diğer ülkelerden daha fazla öne çıkan bir ülke. Gayrimenkul diğer varlıklara kıyasla çok somut ve garantisi yüksek bir alan. Türkiye’den ABD’ye para gönderiliyor, yatırım yapılıyor, para Türkiye’den çıkıyor diye düşünenler olabilir ama yaptığınız yatırımın karşılığı, geliri Türkiye’ye geri geliyor. Dolayısıyla her ne kadar ABD’ye para gönderiyorsunuz gibi algılansa da bunun dönüşü kendi ülkenize Türkiye’ye oluyor. Miami şehrinde, Miami Brickell, Dontown, Midtown, South Beach, North Beach ve Sunny Isles’te 30-35 civarında projenin yapımının devam ediyor. Miami, tarihinin en hareketli emlak piyasası dönemlerinden birini yaşıyor. Miami’ye birçok lüks proje geliyor. Ultra lüks projelerin yanı sıra süreli kiralama, uzun ya da kısa süreli kiralama imkanı sunan projeler de mevcut. The Elser de bunlardan biri ve hızla tükeniyor."