Türk gemi sanayisi rekora koşuyor! Hedef 3 milyar dolar

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Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, gemi, yat ve hizmetleri sektörünün yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, ihracattaki artışta özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine yapılan balıkçı gemileri, özel maksatlı gemiler ve römorkör teslimatlarının etkili olduğunu söyledi.

3 milyar dolarlık ihracat hedefi

Pepe, "Bu yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Mustafa Talha Pepe, ilk 6 aylık performansın önemli bölümünün 2-3 yıl önce imzalanan sözleşmelerin teslimatlarından kaynaklandığını ifade ederek, Türk gemi inşa sanayisinin son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirdi.

GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Pepe, tersanelerin sipariş defterlerinde önceki yıllara kıyasla bir miktar gerileme yaşandığına işaret ederken sektörün potansiyelini daha da artırabilmesi için teşvik ve destek mekanizmalarının sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Teşvik çağrısı

Pepe, gemi inşa ve yat inşa sanayinin son derece yüksek katma değeri olan bir ihracat kalemi olduğuna dikkati çekerek, "Bizim ortalama kilogram başına 25 dolar gibi bir ihracat rakamımız var. Dolayısıyla sektörümüzün katma değeri en yüksek sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin yekün ihracatındaki katma değerine değer kattığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sektörde ihracattaki artışın istihdama, yan sanayine ve yerli üretime etkilerini değerlendiren Pepe, "Bunu çok olumlu değerlendiriyorum. Yan sanayiyi geçtiğimiz senelerde büyüttük katkısını gösterdi. İstihdamı büyüttük yine aynı şekilde sektöre katkısını gösterdi. Ondan dolayı yine önceki gibi sektörümüze yön verecek teşviklerin ve kolaylıkların devam etmesini bekliyoruz ve istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yerli üretim ihracatı güçlendiriyor

Pepe, yerli üretim ve güçlü yan sanayinin ihracat başarısında kritik rol oynadığını belirterek, tedarik zincirinde dışa bağımlılığın azalmasının Türk tersanelerine rekabet avantajı sağladığını söyledi.

Pepe, Türk tersanelerinde üretilen gemilerin yarısından fazlasının elektrikli veya LNG destekli çevreci teknolojilere sahip olduğunu, özellikle Kuzey Avrupa'dan yeşil gemilere yönelik talebin arttığını ifade etti.

Avrupa'da kazanılan pazar payını korumayı hedeflediklerini vurgulayan Pepe, balıkçı gemileri, feribotlar, römorkörler ve özel maksatlı gemilerde rekabet gücünün sürmesi için sektöre verilen teşvik ve desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.