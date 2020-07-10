Türk gıdacılar, BAE'ye "sanal" çıkarma yaptı

10 Temmuz 2020

Türk gıda ihracatçıları, 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal sektörel ticaret heyetiyle 20 milyar dolarlık gıda ithalatı bulunan Birleşik Arap Emirlikleri pazarından aldıkları artırmayı planlıyor.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, TİM'in koordinasyonunda ve EİB organizasyonunda BAE'ne gerçekleştirilen sanal sektörel ticaret heyetine yaş meyve sebze, kuru meyveler, zeytin-zeytinyağı, konserve ürünler, su ürünleri, peynir su ve gazlı içecekler baharat sektörlerinden Türk 22 firması katıldı. Söz konusu firmalar, 50’nin üzerinde yerleşik alıcıyla dijital ortamda 200 civarında görüşme gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, BAE'nin Körfezin en dinamik pazarı olduğunu belirtti. BAE'nin politik ve ekonomik olarak Ortadoğu ve Afrika bölgesinin de en istikrarlı ve güvenli ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Eskinazi, dünyanın üçüncü, bölgenin ise en önemli ticaret yani re-export merkezi olan Dubai'nin Körfez Bölgesi'nden Uzak Doğu'ya ve Afrika’ya kadar açılan bir kapı konumunda bulunduğunu söyledi.

Gıda ihtiyacının yüzde 90'ı ithalat ile karşılanıyor

BAE'nin, bölgedeki diğer ülkelerin de önemli ölçüde mal ve hizmet temin ettiği bir ticaret merkezi konumunda bulunduğunu ifade eden Eskinazi, şunları kaydetti:

"BAE’nin yıllık 20 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı var. Gıda ihtiyacının yüzde 90’lık kısmını ithalat yoluyla karşılıyor. Tarım özelinde potansiyel 1,75 milyar dolar. Pazar payımız ise 87 milyon dolar ile yüzde 5. Her sene gelişmekte ve artmakta olan ikili bir ticaretimiz var. Helal gıda ürünlerini tercih etmeleri de bizim için önemli bir avantaj. Potansiyel ürünler; tavuk etleri, taze sebze meyveler, özellikle narenciye, şekercilik mamulleri, çikolatalar, pastacılık ürünleri. 18 milyon dolarla mineral sular, 12 milyon dolarla kakaolu mamul ürünler ve yumurta, 9 milyon dolarla çipura, 8 milyon dolarla çikolata olmak üzere geçen sene toplamda 260 milyon dolarlık gıda ihracatımız söz konusu.”

"Oyunun her yerinde olmamız şart"

7-9 Temmuz’da düzenledikleri sanal ticaret heyetiyle Türk gıda ihracatçılarını BAE’deki potansiyel alıcılarla buluşturduklarını belirten Eskinazi, organizasyonda Türk gıda ihracatçısı 22 firmanın 50’nin üzerinde yerleşik alıcıyla dijital ortamda 200 civarında görüşme gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Ortadoğu ve Afrika’dan başlayan Güney Asya’ya uzanan bir hinterlantta firmaları yeni alıcılarla buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Eskinazi, "Pandemi ülkelere üretim sürecinde kendi kendine yeten, Ar-Ge çalışmalarına, inovasyona önem veren, katma değer yaratan ülkeler haline gelinmesi gerektiğinin sinyallerini verdi. Dünya trendlerini takip edip, trend belirleyen konumda olmamız için oyunun her yerinde olmamız şart.” dedi.