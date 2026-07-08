Türk gıdacıların SIAL Paris’te katılım alanı yüzde 10 arttı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Fuarın Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından organi­ze ediliyor. Basın toplantısında fuar hakkında bilgi veren İTO Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı Mehmet Develioğlu, “SIAL Paris, gıda sektörünün nabzının attığı, dünyanın dört bir yanından üreticilerin, alı­cıların ve karar vericilerin bir araya geldiği eşsiz bir platform. Geçen 2024 SIAL Paris’te 37 ilimizden 294 firmayla üst dü­zey bir katılım gerçekleştirdik. Ayrıca 52 Türk firması da bi­reysel olarak katıldı. Toplam 346 firma ile 8 bin metrekare alanı dolduran Türkiye; İtalya ve İspanya’nın ardından 3. bü­yük yabancı katılımcı oldu. Et ve süt ürünlerinden dondurul­muş gıdaya, alternatif biyo-gı­dalardan içeceklere kadar her alanda dünya piyasalarını do­mine edebilecek firmalarımız var” dedi.

İstanbul’un bir ticaret deği­şim ve sirkülasyon şehri oldu­ğuna dikkat çeken SIAL Paris Gıda Fuarı Comexposium Gıda ve İçecek Bölümü Genel Mü­dürü Rodolphe Lameyse ise “İTO ile yıllardır sürdürdüğü­müz bu güçlü ilişkiden dolayı çok mutluyum. Büyük ulusla­rarası fuarların rolü şirketle­rin işini ellerinden almak değil, buluşma ve gelişim koşulları­nı yaratıyor. Türkiye, SIAL ağı­nın bir numaralı ortağı ve müş­terisi. Türk gıda endüstrisinin dinamizmini her zaman takdir ediyoruz. Gelecekte bu diyalo­ğu daha da güçlendireceğiz” di­ye konuştu. SIAL Paris Etkin­lik Direktörü Audrey Ashworth de SIAL’in artık sadece bir fu­ar değil, tüm yıl boyunca sektö­re eşlik eden küresel bir ağ ol­duğunu belirterek, “2024’te bin 460 Türk alıcı fuardaydı. Tür­kiye’nin katılımı alan bazında yüzde 10 arttı. Türk firmaları fuarın dinamizminin motoru. Tüketici trendlerine baktığı­mızda ise enflasyona rağmen insanların hala yüzde 17’sinin etik ürünler için daha fazla har­camaya razı olduğunu görüyo­ruz. Gıda tercihlerinde üç ana trend göze çarpıyor; haz, sağlık ve gezegen için sürdürülebilir­lik” ifadelerini kullandı.