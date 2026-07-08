Türk gıdacıların SIAL Paris’te katılım alanı yüzde 10 arttı
Global gıda sektörünü iki yılda bir buluşturan SIAL Paris, bu yıl sağlık, keyif ve sürdürülebilirlik temasıyla 17-21 Ekim tarihleri arasında kapılarını açacak.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Fuarın Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından organize ediliyor. Basın toplantısında fuar hakkında bilgi veren İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, “SIAL Paris, gıda sektörünün nabzının attığı, dünyanın dört bir yanından üreticilerin, alıcıların ve karar vericilerin bir araya geldiği eşsiz bir platform. Geçen 2024 SIAL Paris’te 37 ilimizden 294 firmayla üst düzey bir katılım gerçekleştirdik. Ayrıca 52 Türk firması da bireysel olarak katıldı. Toplam 346 firma ile 8 bin metrekare alanı dolduran Türkiye; İtalya ve İspanya’nın ardından 3. büyük yabancı katılımcı oldu. Et ve süt ürünlerinden dondurulmuş gıdaya, alternatif biyo-gıdalardan içeceklere kadar her alanda dünya piyasalarını domine edebilecek firmalarımız var” dedi.
İstanbul’un bir ticaret değişim ve sirkülasyon şehri olduğuna dikkat çeken SIAL Paris Gıda Fuarı Comexposium Gıda ve İçecek Bölümü Genel Müdürü Rodolphe Lameyse ise “İTO ile yıllardır sürdürdüğümüz bu güçlü ilişkiden dolayı çok mutluyum. Büyük uluslararası fuarların rolü şirketlerin işini ellerinden almak değil, buluşma ve gelişim koşullarını yaratıyor. Türkiye, SIAL ağının bir numaralı ortağı ve müşterisi. Türk gıda endüstrisinin dinamizmini her zaman takdir ediyoruz. Gelecekte bu diyaloğu daha da güçlendireceğiz” diye konuştu. SIAL Paris Etkinlik Direktörü Audrey Ashworth de SIAL’in artık sadece bir fuar değil, tüm yıl boyunca sektöre eşlik eden küresel bir ağ olduğunu belirterek, “2024’te bin 460 Türk alıcı fuardaydı. Türkiye’nin katılımı alan bazında yüzde 10 arttı. Türk firmaları fuarın dinamizminin motoru. Tüketici trendlerine baktığımızda ise enflasyona rağmen insanların hala yüzde 17’sinin etik ürünler için daha fazla harcamaya razı olduğunu görüyoruz. Gıda tercihlerinde üç ana trend göze çarpıyor; haz, sağlık ve gezegen için sürdürülebilirlik” ifadelerini kullandı.