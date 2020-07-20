Türk girişimcilerden Estonya'nın 'e-Oturum'una yoğun ilgi

20 Temmuz 2020

Dijital dönüşüm ve girişimciliğe yaptığı yatırımlarla bugün dünyanın en iyi girişim ekosistemlerinden birine sahip olan ve 1,3 milyonluk nüfusuna rağmen değeri 1 milyar doların üzerinde 4 genç teknoloji şirketi (unicorn) çıkaran Estonya, Türk girişimciler için önemli fırsatlar sunuyor.

Estonya'nın dünyada ilk kez uygulamaya geçirdiği, dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programı, dünyanın herhangi bir yerinden Avrupa Birliği (AB) pazarında kurulmuş bir şirket olma avantajı sunuyor. Aynı zamanda AB üyesi ülkelerle AB ortak pazarının sağladığı imtiyazlar ile ticaret yapma imkanı tanıyor.

Programa Türk girişimcilerin ve yatırımcıların ilgisi giderek artarken, özellikle COVID-19 süresince Türk vatandaşları Estonya’da uzaktan şirket kuranlar arasında en tepede yer aldı. Şu ana kadar Türkiye'den e-Oturum (e-Residency) yoluyla kurulan şirketlerin sayısı ise 650’yi aştı. Ayrıca bugüne kadar 2 bin 600’ü aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ‘e-Oturum’ aldığı program, dünya çapında 65 binin üzerinde kişiye ulaştı.

e-Residency ile kurulan bir AB şirketinin sadece Avrupa'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakla kalmayan program, aynı zamanda şirketin dünya çapında iş yaparken AB'nin hukuki çerçevesinden de yararlanmasına da olanak sağlıyor.

10 milyar euro'yu aşkın yatırım yapacak

Vatandaşlarının kamu hizmetlerinin yüzde 99'unu dijital olarak alabilmesi hedefiyle ulusal yapay zeka (AI) stratejisi ‘KrattAI’ doğrultusunda yatırımlar yapan Estonya, bugün kamu hizmetleri için konuşlanmış 30’un üzerinde yapay zeka çözümünü kullanıyor.

Yapay zeka stratejisi “KrattAI”yı oluşturmadan önce ilk olarak yapay zekanın (AI) kamu ve özel hizmetlerde kullanımını ve getirilerini araştıran Esytonya hükümeti, bu planı hayata geçirmekteki zorlukları yok etmek için de yasal bir stratejik çerçeve oluşturulmasına karar verdi. Sonrasında bu stratejinin tam olarak hayata geçirilmesi ve kamu hizmetleri için kullanılmasına yönelik 2019-2021 döneminde 10 milyon euro'yu aşkın yatırım yapılmasını kararlaştırdı.

Yapay zeka çözümlerinin devlet ve kamu hizmetlerinde yaygın olarak kullanılması, böylece verimlilik ve kolaylık yaratılması hedeflenen “KrattAI” ile Estonya vatandaşlarının yapay zeka tabanlı sanal asistanlarla devlet dairelerindeki işlerini kolayca halletmesi amaçlanıyor. Şu an Estonya'da tarım alanları ile ilgili analizlerin yapılmasından pasaport başvurularına kadar 30'u aşkın hizmet bu yolla gerçekleştiriliyor.