Türk girişimcilerin yurtdışı yatırımları 44 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 'Yurtdışı Yatırım Anketi' sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri olarak bugün açıklandı. Sonuçlara göre, 2020 yılında Türk girişimciler yurtdışında 43,9 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın 'Yurtdışı Yatırım Anketi' sonuçlarına ilişkin hazırlanan bültenine göre ise, Türkiye'de yerleşik yatırımcılar yurtdışında 2 bin 118 yatırımda 147 bin 34'ü yabancı, toplam 158 bin 66 kişiye istihdam sağladı. Bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracat 6,4 milyar dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalat ise 4,1 milyar dolar oldu. Yurtdışı yatırımların toplam ciroları ise 35 milyar dolara ulaştı.

"Yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldi"

Twitter hesabından "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, firmaların yurtdışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldiğine ve dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırdıklarına dikkat çekti.

Bakanlıkları tarafından yapılan 'Yurtdışı Yatırım Anketi' sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurtdışındaki yatırımlarının 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, "Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020'de 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 35 milyar doları buldu. Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.