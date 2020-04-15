Türk girişiminden günde 1 milyondan fazla test yapabilecek protokol

15 Nisan 2020

ABD merkezli BillionToOne, günde 1 milyondan fazla COVID-19 testi yapabilecek bir protokol geliştirdiğini duyurdu. Dr. Oğuzhan Atay, David Tsao ve Sukrit Silas tarafından 2016’da kurulan BillionToOne, geliştirdiği yeni test protokolüyle günde 1 milyondan fazla test kapasiteye ulaştı. Böylelikle ABD’de ve tüm dünyada COVID-19 test sayısının artması ve vakaların daha hızlı tespit edilmesiyle birlikte salgının önüne geçilmesi hedefleniyor.

FDA onayından sonra satışa başlanacak

Tüm dünyada mevcut COVID-19 testlerinin hacminin yetersiz olduğu ve hızlı bir şekilde tüm vakaları tespit etmek için uygun olmadığı biliniyor. Diğer testlere göre çok daha verimli bir şekilde çalışan BillionToOne’ın COVID-19 test kitleri, FDA onayından sonra ABD’de satışa sunulacak.

Girişim geçen ay Seri A turunda Hummbingbird Ventures ve Neotribe Ventures’in liderliğinde 15 milyon dolar yatırım da almıştı.