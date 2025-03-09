Türk giyim sektöründen ABD’ye pamuk gibi teklif

Recep Erçin

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, Türkiye’nin her yıl ABD’den yaklaşık 1,5 milyar dolarlık pamuk ithal ettiğini bu kadarlık bir hazır giyim ve tekstil ihracatının ABD’ye gümrüksüz yapılması konusunda talepte bulunacaklarını aktardılar.

Konuya ilişkin görüştüğümüz TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, mütekabiliyet esasını gözettiklerini ifade etti.

Daha önce de bu yönde bir girişimde bulunulduğunu fakat o dönem Türkiye AB Gümrük Birliği Üyesi olduğu için reddedildiğini anımsatan Fayat, “Hukuki danışmanlık o reddin doğru olmadığını böyle bir muafiyetin mümkün olacağını belirtiyor. En azından pamuk ithal ettiğimiz kadar bir tutarı gümrüksüz ihraç etme imkanı sağlayabiliriz” dedi.

Trump’ın uyguladığı ticaret politikalarının “kötü bir sürpriz” olmaması durumunda Türkiye’ye avantaj sağlayabileceğini de sözlerine ekleyen Şeref Fayat, “Biz zaten yüksek vergi grubundayız. Türkiye’nin rakiplerine ek gümrükler uygulanması, kur ve enflasyon yüzünden rekabet sorunu yaşayan bizi eşit duruma hatta avantajlı duruma getirebilir. Ama Trump da sabah kalkıyor başka şey söylüyor akşam başka şey” ifadelerini kullandı.