Türk halıcılardan 9 ayda 2 milyar dolar ihracat geliri!

Türk halı sektörü, 2025 yılının ilk 9 ayında dünya pazarlarında güçlü performans sergiledi. Türk halıcılar, 175 ülke ve serbest bölgeye 404 milyon 699 bin metrekare halı ihraç ederek 2 milyar 16 milyon 633 bin dolar gelir elde etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, makine halıları 1 milyar 528 milyon 683 bin dolar ile en yüksek payı aldı. Tufte (özel tasarım) halılar 388 milyon 691 bin dolar, el halıları 94 milyon 130 bin dolar, kilimler ise 5 milyon 128 bin dolar gelir sağladı.

El halısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,1 artarken, tufte halılarda yüzde 1,7’lik yükseliş kaydedildi.

ABD zirvedeki yerini korudu

Türkiye’den en fazla halı ihracatı yapılan ülke, 528 milyon 954 bin dolarla ABD oldu. Onu 220 milyon 833 bin dolarla Suudi Arabistan, 192 milyon 881 bin dolarla Irak ve 154 milyon 636 bin dolarla İngiltere izledi.

İhracat artışında yüzde 134 ile Ürdün ilk sırada yer alırken, Japonya (yüzde 58,5) ve Irak (yüzde 16,2) en fazla artış gösteren diğer pazarlar arasında yer aldı.

“Yeni pazarlara açılıyoruz”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, sektörün küresel zorluklara rağmen performansını koruduğunu belirterek "Uzak ülkelere düzenlediğimiz ticaret heyetlerinin meyvelerini alıyoruz. Hiç satış yapmadığımız pazarlara tanıtım faaliyetleriyle açılıyoruz. Son iki yılda Japonya’ya ihracatımızda ciddi bir artış oldu. Malezya, Avustralya, Moritanya, Senegal, Hindistan gibi ülkelerde temaslarımız sürüyor. Mevcut gidişat ile yıl sonunda geçen yılki rakamlarımızı koruyacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.