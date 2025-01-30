Türk hava havasında bir yılda 2,2 milyon uçak! 14 saniyede bir geçiş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün verileri, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış yaşandığını gösterdi.

Türkiye'nin hava ulaşımı alanında anlaşma yaptığı ülke sayısı 81'den 175'e yükseldi. 2002'de dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, uçuş ağına 289 yeni nokta eklenmesiyle 132 ülkede 349 noktaya ulaşıldı.

İç ve dış hatlarda 2002'de yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısı, 2024 sonu itibarıyla 230,2 milyonun üzerine çıktı.

2,3 milyon uçuş

Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısı 521 bin 724'ü transit üst geçiş olmak üzere 2 milyon 290 bin 581'i buldu. Böylece, Türkiye semalarından her 14 saniyede bir uçak geçti. Transit üst geçiş sayısı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,5 arttı.

Ticari uçuş sayısı bu dönemde 1 milyon 412 bin 238 olarak kayıtlara geçerken, iniş-kalkış yapan uçakların yüzde 62'sini bu uçuşlar oluşturdu.

'67 ülkenin merkeziyiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 2024 sonu itibarıyla 58'i bulduğunu söyledi.

Uraloğlu, "4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz." dedi.