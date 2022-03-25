Türk hazır giyim sektörü, ihracatını 40 milyar dolara dijital dönüşümle çıkaracak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) dijital dönüşüme liderlik etmek için 2018'de başlattığı, ‘Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşüm Projesi’nde, Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) hizmete hazır hale getirildi.

DDM, Türkiye ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse ediliyor ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Rekabetçi Sektörler Programı altında uygulanan 10,4 milyon euro hibe desteğiyle yürütülen projenin merkez üssü konumunda bulunuyor. Proje ile bir yandan AB Dijital Tek Pazar Stratejisi Türk moda endüstrisine uyarlanırken, diğer taraftan sektörü 40 milyar dolarlık ihracat hedefine taşıyacak alt yapı oluşturulacak.

“Dijitalleşmeyi mutlaka uygulamamız gerekiyor"

Projenin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Dijital Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret ettik son derece geleceğe yönelik özellikle pandemi sonrasında başlayan ve pandeminin iki tane önemi çıktıları olan dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik uygulamalarını bizzat yerinde gördük. Türkiye için işin en anlamlı tarafı bu dönüşümlerle birlikte 40 milyar dolarlık ihracat hedefi." ifadelerini kullandı.

Dönüşümlerin hedeflere yakınlaştırdığına işaret eden Gülle, şunları kaydetti: “Bu dönüşümlerin hedeflere yakınlaştırdığını, daha verimli ve daha etkin çalışmalara sebep olduğu hepimizin malumu. Dijital dönüşüm belki 10 yıllık, 15 yıllık bir süreç ancak bu pandemi sonrasında bir yılın içerisine sığdı. Hepimiz dijitalize olduk. Kurumlarımızda, şirketlerimizde, devletlerde ve sistemde bunu görüyoruz. Bunu değişimi görüp de bu değişime ayak uydurmayanların bu sürecin dışında kalacağı malum. O nedenle süratli bir şekilde buna entegre olmamız ve günümüzün sürekli ihtiyacı olan dijitalleşmeyi mutlaka uygulamamız gerekiyor." Gülle, ihracattaki hedefleri bu tür projelere olan desteklerle daha da yukarıya götüreceklerini söyledi.

“Global oyuncu kimliğimiz güçlendiriyoruz”

Hazır giyim ve konfeksiyonun Türkiye ekonomisi için büyük ve önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise, "Küresel hazır giyim endüstrisi 2021'de 1,5 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. 2026'da 2,2 trilyon dolarlık bir büyüklük öngörülüyor. Dünya hazır giyim ihracatı ise 545 milyar dolar. Türkiye olarak küresel ihracatta bizim payımız yüzde 3,2. Biz bu payı en az yüzde 5'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Stratejilerimizi bu hedefe göre oluşturduk." diye konuştu.

Küresel moda endüstrisinin yeni bir değişim ve dönüşümün eşiğinde olduğunu belirten Gültepe, devamında şunları söyledi: “Pandemiyle birlikte süreç çok daha da hızlandı. Önümüzdeki 10 yılda iki temel dinamik belirleyici olacak. Biri dijitalleşme, diğeri sürdürülebilirlik. Sektörü bu iki alanda hızla geliştirip dönüştürmek durumundayız. Biz dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Ekoteks ve İMA gibi iştiraklerimizle 'Global oyuncu' kimliğimiz güçlendiriyoruz. Global olmanın avantajlarını kullanıyoruz. Güçlü ağlara dahil oluyoruz. Öncülüğünü yaptığımız değişim ve dönüşümün temellerini uluslararası ağlar ile atıyoruz. Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Projemizi, AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları Fonu (IPA) II kapsamında geliştirdik. Koordinasyonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki proje ile 10,4 milyon euroluk bütçeyi sektörümüze kazandırdık. Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın onayıyla projemize 1,9 milyon euro işletme sermayesi sağladık. Proje kapsamında İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'ni kurduk. DDM, projenin ana üssünü oluşturuyor. Projemizin uygulama süresi 36 ay. Bu süreçte KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm alanında kurumsal kapasitelerini güçlendireceğiz. Çevre dostu çözümlerle firmalarımızın farklı alanlarda rekabet güçlerini artıracağız."