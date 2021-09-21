Türk hazır giyimciler, Fransa’ya ihracatı 1 milyar dolara çıkaracak

Türk moda endüstrisi, ticari bağlantılarını artırmak için 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na milli katılım sağlayacak. 11’inci kez Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonu ile Fransa’ya yapılan ihracatın 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

30 ülkeden yaklaşık bin 700’ün üzerinde katılımcının yer aldığı fuar, yüzde 71'i uluslararası alıcı olmak üzere yaklaşık 120 ülkeden 45 binin üzerinde profesyonel tarafından ziyaret ediliyor.

11’inci kez milli katılım organizasyonu düzenleniyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Avrupa’da ve dünyada hayatın normalleşmesi, seyahat engellerinin kalkmasıyla birlikte PV Manufacturing Paris Fuarıyla fiziki etkinliklerine başladıklarını söyledi.

Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na 2015’ten bu yana 11’inci kez milli katılım organizasyonu düzenlediklerini belirten Sertbaşi “Pandemi öncesinde 2020 yılı Şubat ayında yapılan fuarda EHKİB milli katılım organizasyonu ile 28 firma yer alırken, bu yıl pandemi nedeniyle 7 firmayla katılıyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım sağlayan firmalarımızın sayısı eski seviyeye gelecek.” dedi.

“Konfeksiyon ihracatında 5’inci büyük pazarımız”

Türkiye’nin Çin, Bangladeş ve İtalya’dan sonra Fransa’nın en çok konfeksiyon ithalatı yaptığı ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Sertbaş, “Fransa’nın, 2020 yılında 30 milyar dolar konfeksiyon ürünü ithalatı var. Ülkemiz Fransa konfeksiyon pazarından yüzde 4,8 pay alıyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde en çok konfeksiyon ihracatı yaptığımız 5’inci büyük pazarımız. 2020 yılında Fransa’ya 809 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Biz bu rakamı 1 milyar dolara taşımak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Fransa’ya hazır giyim ihracatı yüzde 23 arttı

PV Manufacturing Paris Fuarı’nın iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getirdiğini anlatan EHKİB Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise, “Türkiye’nin Fransa’ya yaptığı hazır giyim ihracatı 2021 yılının sekiz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırarak 624 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi’nden Fransa’ya yapılan hazır giyim ihracatı 2021 yılının 8 aylık döneminde yüzde 42 artışla 31 milyon dolara yükseldi. Konfeksiyon sektörünün en prestijli fuarında firmalarımız 2022-23 sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarını sunacak.” değerlendirmesini yaptı.