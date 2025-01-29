Türk hisselerinde tavsiye artıran JPMorgan, BİST tahminini açıkladı

Enflasyondaki düşüşle birlikte, Merkez Bankası politika faizinde peş peşe 250 baz puanlık indirimlere giderken JPMorgan analistleri de Türk hisse senetleri için tavsiyelerini güncelledi.

BlombergHT'de yer alan habere göre, JPMorgan analistleri David Aserkoff ve Inga Galeni tarafından kaleme alınan raporda, yüzde 30 oranındaki asgari ücret artışı, 250 baz puan faiz indirimi ve aralık ayı enflasyon verisinin, düşük yabancı sahipliği ve ucuz değerlemeler göz önüne alındığında, tavsiye artışı için yeterli bir gerekçe oluşturduğu belirtildi.

Türk hisseleri benzerlerine göre yüzde 47 iskontolu

"Faiz indirimleri + ekonomik toparlanma kombinasyonunun 1Y25’te piyasayı canlandırmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verilen raporda analistler, Türk hisselerinin gelişen piyasalardaki benzerlerine göre yüzde 47 iskontolu olduğunu dile getirdiler.

BİST hisseleri yüzde 27,3 yükselebilir

BİST hisselerinin bu açıdan yüzde 27,3 oranında yükseliş potansiyeli taşıdığını öngören raporda, "En önemli aşağı yönlü risk, TL’de ancak 4Ç25’te başlamasını beklediğimiz potansiyel reel değer kaybı" denilerek diğer risk unsurları şöyle sıralandı;

-Türkiye’nin teknoloji üretim üssü olma kapasitesi, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin Çin ihracatını Avrupa ve MENA’ya kaydırması nedeniyle risk altında.

-Türkiye’nin iyileşen temelleri de belirsizliği yüksek kazançlardan (enflasyona göre düzeltilmiş muhasebe) ve EM’deki düşük (70bp) ağırlıktan çekinen EM yatırımcıları tarafından göz ardı edilebilir. Bu değişikliği CEEMEA Stratejisi İlk 10’a BIM’i ekleyerek yansıtıyoruz"