Türk ihracatçılar, bu yıl Afrika'ya 20 milyar dolarlık dış satım hedefliyor

"Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" programında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kadınların çalışma hayatında kalma süresinin 7 yıllık dönemde 2,4 yıl arttığını söyledi. TİM Kadın Konseyini 2 yıl önce oluşturduklarını ifade eden Gülle, kısa zamanda birçok önemli projeye imza attıklarını dile getirdi.

Yurt ekonomisinin gelişimi için üretime, istihdama ve ihracata önemli katkıları olan kadın ihracatçıları "İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni"nde ödüllendireceklerini anlatan Gülle, "Kadınlarımız olmadan, ihracatta hedeflerimize ilerleyemeyeceğimizin bilinciyle, birlikte çalışmaya, üretmeye, katma değer yaratmaya devam edecek, böylelikle İhracatla Yükselen Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Afrika ile ticari ilişkilere de değinen Gülle, Türkiye'nin, Afrika'nın toplam ithalatından yüzde 3 pay alarak kıtanın en büyük 10 tedarikçisi arasında yer aldığını, kıtada hızla büyüyen orta sınıfın ithalattaki artış eğilimini hızlandırdığını söyledi. Gülle, söz konusu oranı artırmak adına kıtadaki 55 ülkenin 54'ünü kapsayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı Anlaşması'nın ana gündem maddelerinden olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihraç edebileceği, ancak etmediği 1250 ürün tespit ettiklerini bildiren Gülle, "Afrika ülkelerinin bu ürünlerde dünyadan 50,2 milyar dolarlık ithalat yaptığını, Türkiye'nin ise bu ürünlerde Afrika dışı ülkelere 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptığını görmekteyiz. Bu araştırmalarımızı bir rapor halinde önümüzdeki günlerde yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Afrika'ya 2020'de 15 milyar 246 milyon dolar ihracat yapıldığını, Afrika’nın, ihracattaki payının yüzde 9 olduğunu, geçen ay ise ihracatın 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Gülle, "Ardı ardına ihracatta rekorlara imza attığımız bu dönemde, inşallah hedefimiz bu yıl, kıtaya 20 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz heyetimiz, inanıyorum ki ihracat hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkı sağlayacak." dedi.