Türk ihracatçıları Şam’dan yeni bağlantılarla döndü

Suriye’de iç savaşın sona ermesinin ardından Türkiye’nin bu ülkeye ihracatında hızlı bir artış yaşanıyor.

2025 yılının ocak–haziran döneminde Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı yüzde 51 artışla 999 milyon dolardan 1 milyar 506 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) Suriye’ye ihracatı da aynı dönemde yüzde 88’lik artışla 15,5 milyon dolardan 29 milyon dolara çıktı.

Ticaret heyeti Şam’da

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte 27-28 Ağustos tarihlerinde Şam’da temaslarda bulundu.

Türkiye-Suriye Genel Ticaret Heyeti programına Ege İhracatçı Birlikleri’nden yedi temsilci katıldı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticareti artıracak adımlar ele alındı.

“EİB’den ihracat yüzde 88 arttı”

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, Suriye’de sosyal anlamda yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Ocak-temmuz döneminde ihracatımız yüzde 88 artışla 29 milyon dolara çıktı. Suriye’nin yeniden imarında demir-çelikten mobilyaya birçok sektör için potansiyel var. 2025 sonunda Türkiye’nin Suriye’ye ihracatının 3 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

“Her sektör için büyüyen pazar”

EİB Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak ise Türkiye genelinde Suriye’ye ihracatın 2025’in ilk yarısında yüzde 51 arttığını hatırlatarak, “Halep’in lojistik üs olması planlanıyor. Bu sadece Suriye’ye değil, Suudi Arabistan’a da ihracatımızı artıracak. Suriye, her sektörümüz için büyüyen bir pazar konumunda” ifadelerini kullandı.

Hububat ve madencilik öne çıkıyor

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Suriye’nin 2024 yılında yaptığı 1,1 milyar dolarlık ithalatın 518 milyon dolarlık bölümünü Türk ihracatçılarının karşıladığını belirterek sektörün liderliğine dikkat çekti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu ise “Suriye, iğneden ipliğe her şeyi Türkiye’den alıyor. Yeniden inşa sürecinde Türk doğal taşlarına büyük talep var. Hem coğrafi yakınlık hem de nakliye avantajıyla rekabette öne çıkacağız” dedi.