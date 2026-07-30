TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

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TÜRK-İŞ Konfederasyonu, temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı, yüzde 3,30 artarak 36 bin 939 lira 87 kuruşa yükseldi.

Haziran ayında bu tutar 35 bin 758 lira 88 kuruş olarak hesaplanmıştı.

Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde

2026 yılında 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan net asgari ücret, açlık sınırının 8 bin 864 lira 37 kuruş altında kaldı.

Böylece dört kişilik bir ailenin yalnızca aylık gıda gideri, asgari ücreti yaklaşık yüzde 31,6 aştı.

Zorunlu giderler 120 bin lirayı geçti

Gıdanın yanı sıra giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık harcamalarını içeren yoksulluk sınırı, temmuz ayında 120 bin 325 lira 30 kuruşa ulaştı.

Bekâr bir çalışanın aylık 'yaşama maliyeti' de 47 bin 758 lira 39 kuruş olarak hesaplandı.

Gıda harcamalarındaki yükseliş son 12 aylık dönemde yüzde 39,85'e ulaşırken yıllık ortalama artış yüzde 40,60 oldu. Ocak-temmuz dönemindeki artış ise yüzde 22,54 olarak belirlendi.