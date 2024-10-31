Türk-İş açıkladı: Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 20 bin 431 TL'ye yükseldi. Eylül ayında bu tutar 19 bin 830 TL olarak belirlenmişti.

Ekim ayı itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 TL iken, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 3 bin 429 TL olarak hesaplandı. Bu fark, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ortaya koydu.

Yoksulluk sınırı ise gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel gereksinimleri kapsayan toplam harcama miktarını yansıtarak 66 bin 553 TL seviyesine yükseldi. Yoksulluk sınırı geçen ay 64 bin 595 TL olarak açıklanmıştı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de bu dönemde arttı ve 26 bin 527 TL’ye ulaştı. Gıda fiyatlarındaki artışın sürdüğü ülkede, Türk-İş verileri gıda enflasyonunda aylık yüzde 3,03, yıllık ise yüzde 49,31'lik bir yükselişe işaret etti.

Harcama gruplarına göre fiyat artışı

Rapora göre süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinde süt ve yoğurt fiyatları stabil seyrederken, peynir fiyatlarında kısmi bir artış gözlendi. Ayrıca market raflarında ürün çeşitliliğinde azalma yaşandığı raporda yer aldı.

Et grubunda dana eti fiyatında yüzde 5, kuzu eti fiyatında yüzde 3, tavuk fiyatında ise kilogramda yüzde 3 artış görüldü. Balık ürünlerinde ise mevsim etkisiyle birlikte çeşitlenme yaşandı. Geçen aya kıyasla balık fiyatları yüzde 5 oranında düştü, ancak yumurtanın adet fiyatı 4 liranın üzerinde kalmaya devam etti. Kuru fasulye fiyatında ise yüzde 3 düşüş yaşandı.

Taze sebze ve meyve grubunda sebze fiyatlarının yüzde 21 arttığı, meyve fiyatlarının ise yüzde 22,5 azaldığı belirtildi. Patates ve kuru soğan fiyatlarının sabit kaldığı, sebze kilogram fiyatının 50,21 TL, meyve kilogram fiyatının 53,12 TL olduğu açıklandı.

Ekmek fiyatı değişmezken, makarna fiyatında yüzde 7,5, un fiyatında ise yüzde 5 oranında artış tespit edildi. Pirinç, bulgur ve irmik fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmedi.

Temel yağ grubunda ayçiçek yağı fiyatları artmaya devam ederken, tereyağı fiyatında yüzde 2,5 artış yaşandı. Zeytin yağlarının raflardaki ürün çeşitliliğinde azalma gözlenirken yeşil zeytin fiyatında düşüş, siyah zeytin fiyatında ise artış görüldü. Baharat grubunda ise karabiber fiyatında hafif bir yükseliş olurken, çay fiyatlarında kilogramda yüzde 5 artış kaydedildi. Bal, reçel, pekmez ve şeker fiyatlarında da çeşitli oranlarda artış tespit edildi.