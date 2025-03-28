TÜRK-İŞ açıkladı: Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Mart 2025 sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 23.615 TL'ye yükseldi. Aynı ailenin giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarıyla birlikte yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) ise 76.922 TL'ye çıktı.

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarına göre, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 30.617 TL olurken, mevcut asgari ücretin 22.104 TL’de kalması çalışanların geçim sıkıntısını daha da artırdı. Konfederasyonun açıklamasında, asgari ücretin yetersizliğinin herkes tarafından kabul edildiği belirtilerek, çalışanların satın alma gücünün artırılması gerektiği vurgulandı.

Gıda enflasyonu yüzde 40'ı aştı

Raporda, gıda fiyatlarındaki değişime de yer verildi. Mart 2025 itibarıyla mutfak harcamalarındaki artış aylık yüzde 1,25, yıllık bazda ise yüzde 40,62 olarak hesaplandı. 2025 yılının ilk üç ayındaki artış oranı yüzde 12 olarak kaydedilirken, yıllık ortalama gıda enflasyonu ise yüzde 54,87 seviyesinde gerçekleşti.