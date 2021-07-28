TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2 bin 903 TL'ye yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın temmuz ayı sonuçlarını yayınladı.

Araştırma sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.903,41 TL'ye çıktı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 9.457,36 TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.546,22 TL TL oldu.

Haziran ayında açlık sınırı 2.864,82 TL; yoksulluk sınırı ise 9.331,67 TL olarak açıklanmıştı.

Gıda fiyatları yıl başından bu yana yüzde 12 yükseldi

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,35 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk yedi ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 12,10 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 20,65 oldu.

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 18,48 olarak hesaplandı.