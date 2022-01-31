Türk-İş: Açlık sınırı 4 bin 249 liraya yükseldi

Türk-İş'in çalışmasına göre Ocak ayında gıda fiyatları aylık yüzde 3,71, yıllık yüzde 59,67 arttı.

Aynı ayda açlık sınırı 4 bin 249 lira 95 kuruş; yoksulluk sınırı 13 bin 843 lira 50 kuruş oldu. Geçen aralık ayında açlık sınırı 4 bin 13 lira 26 kuruş; yoksulluk sınırı ise 13 bin 72 lira 51 kuruş olarak açıklanmıştı.

Ayrıntılar birazdan...