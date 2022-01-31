Türk-İş: Açlık sınırı 4 bin 250 liraya yükseldi

Türk-İş'in araştırmasında, ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 4 bin 250 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 13 bin 844 lira hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 5 bin 587 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 3,71 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 59,67 olarak hesaplandı.

Makarnada fiyat artışı yüzde 17 oldu

Ocak ayında süt fiyatları ay başında promosyon indirimleri yapılsa da ay sonunda geçen ay olduğu gibi tekrar litrede 12 lira seviyelerine yükseldi. Peynir ve yoğurtta aralık ayında gelen yüksek zamları, bu ay raflarda görece daha az yer kaplayan markaların sınırlı fiyat artışları takip etti.

Dana kıyma, kuşbaşı et ve balık fiyatı az bir artış gösterirken, kuzu kuşbaşı fiyatında yüzde 15'lik artış gözlemlendi. Balıklardan hamsinin fiyatı sabit kaldı, diğer balık türlerinin fiyatlarında sınırlı değişimler oldu. Tavuk fiyatı da sabit kaldı. Yumurtanın tanesi, fiyat düşüşü ile 1,20 liraya geriledi.

Bakliyat ürünlerinden nohut ve yeşil mercimekte fiyat azaldı ancak özellikle ithal kırmızı mercimek ve kuru fasulyede bir miktar artış gerçekleşti.

Ocak ayında ekmek fiyatında bir değişim gözlemlenmedi. Bulgurda fiyat sabit kaldı, pirinç, un ve irmikte az bir miktar fiyat artışı yaşandı. Dar gelirlilerin sıklıkla tükettiği makarnada artış yüzde 17 oldu.

Taze sebze-meyve ortalama fiyatları bu ay yine artış gösterdi. İçerisinde lahana, ıspanak gibi yeşil yapraklıların olduğu sebze kümesi ile maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin olduğu sebzelerin fiyatı arttı.

Margarinin fiyatı sınırlı bir düzeyde artarken, tereyağı fiyatında neredeyse artış olmadı. Ayçiçek yağı sabit kalırken, zeytinyağında yüzde 11'lik artış görüldü. Ancak raflarda ayçiçek yağı marka çeşitliliğinde azalış gözlemlendi.

Siyah ve yeşil zeytin fiyatında değişim olmadı. Şeker, bal ve reçel fiyatlarında az miktarda artış gözlemlenirken, pekmez fiyatındaki düşüş sınırlı oldu. Tuz fiyatı arttı, baharatların ortalama fiyatı düştü. Çay fiyatı değişmedi. Ihlamurdaki fiyat düşüşü sınırlı oldu.