Türk-İş: Açlık sınırı 6 bin lirayı aştı

Türk-İş, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6.017,85 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 19.602,14 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7.836,46 TL’ye yükseldi.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 108

'Mutfak enflasyonu'ndaki değişim ise şu şekilde gerçekleşti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13,04 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 107,76 olarak hesaplandı.

Beş aylık değişim oranı yüzde 46,85 oranında oldu.

"Ne enflasyon yavaşlıyor, ne de alım gücü yükseliyor"

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Üretim ve tedarik maliyetlerinin artmasıyla arz etkisi ve her gün düşen alım gücünü korumak için öne çekilmiş talep etkisi nedeniyle başta gıdada olmak üzere fiyat artışlarının önü alınamıyor. Bunların ek olarak düşük faiz oranları ve kredi genişlemesi sonucu fiyatlama dengesi bozulan piyasada temel gıda maddeleri ve bazı temel ihtiyaç maddelerinde yapılmış olan KDV indirimleri fiyat artışlarının çok gerisinde kaldı fakat bunun yanında vergi gelirlerinin düşmesine neden oldu. Ne enflasyon yavaşlıyor, ne de alım gücü yükseliyor. İşçi, memur, emekli, öğrenci, esnaf nefes alamıyor" ifadeleri kullanıldı.