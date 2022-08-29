Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 0.73 arttığını; açlık sınırının ise 6.890 TL ile mevcut asgari ücretin 1.390 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Türk-İş verilerine göre Ekim 2021'de ilk kez 10.000 TL'yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise Ağustos'ta 22 bin 442 TL'ye yükseldi.

Verilere göre gıda kalemindeki artış bir önceki aya göre yüzde 0,73, yılbaşına göre yüzde 68,13 ve son 12 ayda yüzde 119,11 oldu.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.