TÜRK-İŞ asgari ücret pazarlığına nereden başlayacak? Ergün Atalay'dan ipucu geldi

Türkiye asgari ücret 2025 müzakerelerine kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Ocak 2024’ten bu yana 17 bin 2 lirayla geçinen asgari ücretlinin alım gücündeki erimenin boyutu iyice somutlaştı.

TÜİK’e göre; kasımda aylık enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 2,44 artış gösterdi. Yıllık bazda enflasyon yüzde 47,09’a geriledi. Kasım verisiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüzde 44’lük yıl sonu enflasyon hedefinin tutma ihtimali hemen hemen kalmadı.

Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?

Asgari ücret pazarlıklarında işçi kesimini temsilen masada olacak olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) geçen günlerde kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklamıştı.

Buna göre; dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasına karşılık gelen açlık sınırı 20 bin 562 lira oldu. Gıda dahil tüm temel ihtiyaçların dahil edildiği tabloya karşılık gelen yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 liraya yükseldi.

Patronların teklifi basına sızdı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu işte bu şartlar altında 10 Aralık’ta ilk toplantısında gerçekleştirecek. Patron kesimini temsilen komisyonda yer alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) masaya yüzde 32,5’lik bir teklifle geleceği gündeme gelmişti.

Hükümet kanadını temsilen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetimi, “asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini“ söylüyor.

Peki TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret pazarlıklarını hangi seviyeden başlatacak? TÜRK-İŞ'in gelecek yıl uygulanacak asgari ücret için aklındaki rakam ne kadar?

Rakam telaffuz etmedi, çerçeveyi çizdi

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyelerini sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyon toplantısı öncesi rakam telaffuz etmenin işveren ve hükümetin elini güçlendireceğini savundu, ancak genel çerçeveyi de çizdi.

Atalay “TÜRK-İŞ Genel Başkanı olmayacak bir rakam söylemez. Söylerse gereğini yerine getirir. Komisyonda görüşülen rakam önüme gelir. İçime sinmezse sinmedi derim“ ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmacı’nın asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 25’i geçmemesi yolundaki sözlerini de eleştiren Atalay, bir yıldır asgari ücrete zam yapılmadığını ve fiyatların artmaya devam ettiğini belireterek asgari ücretin enflasyona sebep olmayacağını vurguladı.

TÜRK-İŞ Başkanı, beş yıl öncesine kadar asgari ücretin bir başlangıç ücreti olduğunu ancak artık geçim ücretine dönüştüğünü söyledi.

Atalay, işverenlere, “17 bin lira ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşverenler 17 bin lirayı şöyle bir gözlerinin önüne getirsin. Bakalım bu ücretle geçinebilecekler mi” diye konuştu.

Ergün Atalay “Geçinebileceğimiz, nefes alabileceğimiz, insan onuruyla bağdaşır bir ücret istiyoruz“ ifadelerini kullandı.

'TÜİK enflasyonuna kimse inanmıyor'

Ergün Atalay ücret zamlarının gerçekleşen enflasyona göre değil de hedef enflasyona göre yapılması yolundaki değerlendirmelere de soru üzerine değindi.

Atalay, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon verilerine ne kamuoyunun ne de kendilerinin inandığını belirten Atalay, “TÜİK’in verilerini markette, pazarda hissetmiyorum. Onların hesabıyla bizimki tutmuyor. İkisi de benim kafama yatmıyor. Açıklanan enflasyonla pazardaki enflasyon uyumlu gitmiyor” dedi.

Asgari ücrette muhtemele senaryolar

Yapılacak muhtemel zamlara göre 2025 asgari ücreti nasıl şekillenecek? İşte yüzde 32,5'ten yüzde 50'ye zam senaryolarına göre asgari ücretin ulaşağı seviye...

* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira

* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Yüzde 45: 24 bin 653 lira.

* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Yüzde 50: 25 bin 503 lira