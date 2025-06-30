TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam görüşmelerinde bir arpa boyu yol alamadık

TÜRK-İŞ, 600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladı.

Genel Merkez'de gerçekleşen toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Atalay, söz konusu rakamların ne toplumun ne işçilerin beklentisini karşılamadığını söyledi.

Hükümete verilen zam teklifini eleştiren Atalay, "Ülke gündeminde 4 aydır dilimizin döndüğünü alanlarda, meydanlarda hem müzakere hem de mücadele yaparak söylüyoruz ama bugüne kadar bir arpa boyu kadar yol almadık. Ülkenin tüm alanlarında siyasi iktidar zaten duyması gerekeni duydu. Bu teklifi verenler ise hala ne görüyorlar ne de duyuyorlar. Kasıtlı mı yapıyorlar, onu da bilmekte zorlanıyorum" diye konuştu.

Alınan eylem kararlarına devam ettiklerini ve ilave eylemlerin de olacağını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"İş yerinde ve evde huzur yoksa ülkede de huzur yoktur. İfade ediyoruz, masa başında bir an evvel bitirelim, bizi ülke gündeminden çıkarın, diye ama maalesef öyle bir noktaya geliyorlar ki bizi asgari ücretlilerle, emeklilerle, işsizlerle imtihan yapmaya kalkıyorlar. Grev zamanı geldiğinde herkes noksansız uygulayacak. Bununla ilgili hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Yapar mıyız, yapmaz mıyız, nasıl yaptığımızı kamuoyu da yakından görür. Bizim sıkıntımızı çözün, bizi ülke gündeminden çıkartın."