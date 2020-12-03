Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Kafamızda bir rakam var

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." dedi.

Atalay, "Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar." ifadesini kullandı.

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