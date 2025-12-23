TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücrete ilk tepki

2026 yılı için asgari ücretin net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak açıklanmasının ardından tepkiler gecikmedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, belirlenen rakamın çalışanların geçim koşullarını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, asgari ücret tespit sürecine katılmama kararlarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

Yeni asgari ücret zammının kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından açıklama yapan Atalay, “Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu anladık” ifadelerini kullandı. Atalay, bu yıl kendilerine üç kez resmi yazı gönderildiğini ancak bu çağrıların hiçbirine yanıt vermediklerini hatırlatarak, söz konusu komisyon yapısı devam ettiği sürece sağlıklı bir ücret belirlenmesinin mümkün olmadığını savundu.

TÜRK-İŞ Başkanı, asgari ücretin artık bir geçim ücreti haline geldiğini vurgulayarak, ücret belirlenirken gıda, kira, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere temel harcama kalemlerindeki artışların TÜİK verileriyle dikkate alınması gerektiğini söyledi. Bu taleplerinin karşılık bulmadığını dile getiren Atalay, açıklanan rakamın ne asgari ücretliler ne sendikalar ne de kamuoyu tarafından kabul edilebilir olduğunu ifade etti.

Atalay, mevcut yapı değişmediği sürece Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çalışanları tatmin edecek bir sonuç çıkmayacağını belirterek, gelecek yıl da komisyon çalışmalarına katılmayacaklarını açıkladı.