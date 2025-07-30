Türk-İş Başkanı Ergün Atalay duyurdu: 1 Ağustos'ta grev başlıyor

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin son teklifini kabul etmeyen Türk-İş grev kararı aldı.

Türk-İş birçok işyerinde grev kararı aldı. Grevlerin Eti Maden'de 1 Ağustos Cuma, Zonguldak madenlerinde ise 2 Ağustos Cumartesi başlayacağı öğrenildi.

TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde toplanan işçiler “Sesimizi duyan var mı” diyerek hükümete seslendi.

"Güvenmiyoruz, TÜİK rakamlarına inanmıyoruz"

"Devletin verdiği sözden cayma şansı yok" diyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da "Bugün Çalışma Bakanı Afrika'da G20 zirvesinde. Hak-İş Başkanı da orada. Bu ülkede emekli, asgari ücretli, işçilerin ekonomik durumu ortada. Ülkeyi mali yönden yönetenlere güven ortada. Biz güvenmiyoruz, TÜİK rakamlarına inanmıyoruz" diye konuştu.

"Devlet verdiği sözü tutmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Atalay, "Bu çocuk oyuncağı değil. Devlet verdiği sözü yerine getirmek zorunda. Kamuoyuna çıkıp 50 bin, 60 bin lira alıyor diyor. Yerin altında ölüyoruz, denizin ortasında kaynak yapıyoruz, çoluk çocuğunuza hizmet ediyoruz. Bizi niye başkalarıyla mukayese ediyorsunuz. Biz bu ülkenin emekçileriyiz. Cumhurbaşkanım, bakanın açıklamalarını yerine getirmesi talimatı verin" ifadelerini kullandı.