Türk-İş Başkanı Ergün Atalay; karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde henüz hiçbir gelişme olmasını eleştirdi.

Atalay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Türk-İş ziyareti sonrası yaptığı basın toplantısında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde henüz hiçbir gelişme olmamasını "Gazozun havası kaçmadan çare bulmak lazım" sözleriyle eleştirdi.

'Bugüne kadar bitmesi gerekirken...'

Ziyaret sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Atalay, gündeminde ocak ayında başlayan 600 bin kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinin olduğunu söyledi. Bugüne kadar bitmesi gerekirken, henüz hiçbir gelişme olmadığını ifade eden Atalay, bir an evvel ülkeyi yönetenlerin, Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu'nun taleplerine kulak vermeleri gerektiğini söyledi.

Şu anda 20 yıldır çalışan kamu işçilerinin ortalama 35-40 bin TL maaş aldıklarını dile getiren Atalay; işçilerin, sendikaların taleplerine kulak verilmesi ve bu konunun bir an evvel ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş'tan toplu sözleşme açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise basın toplantısında Türkiye’nin kalkınma mücadelesinde şüphesiz en ağırlıklı payın emekçi ve işçilere ait olduğunu söyledi. Dolayısıyla Türkiye’nin kalkınmasından, gelişmesinden, refahından işçilerin yeterince pay almalarının, herkesin ortak hedeflerinden birisi olması gerektiğini ifade etti.

Bugün gerçekleşen ziyarette Türkiye’nin genel meselelerini ve çalışma hayatı sorunlarını görüşme fırsatı bulduklarını dile getiren Kurtulmuş, kamu çalışanlarının en önemli gündem maddesi olan sözleşmenin bir an evvel imzalanmasının öneminin altını çizdi.

Kurtulmuş, "Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir beklenen nihai imzanın atılmasını ve böylece kamu işçilerimizin hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan payı almalarını arzu ederiz" dedi.

Kurtulmuş, bu sürecin barış ve uzlaşıyla en kısa sürede tamamlanmasını ve nihai anlaşmanın imzalanmasını ümit ettiklerini ve bunun Türk çalışma hayatına büyük bir katkısı olacağını söyledi.