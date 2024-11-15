TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu: 2025 yılında asgari ücret insanca yaşamayı mümkün kılmalı

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bugün yaptıkları toplantı sonrasında bir bildiri yayımladı. Bildiride, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanlarının, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkanvekillikleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanını 19-20 Kasım'da ziyaret edecekleri ifade edildi.

Kurul, "Gelir ve vergide adalet sağlanmalı, yaşama şartları iyileştirilmelidir" ifadesine yer verdiği bildiride, vergide adaletin sağlanmasına yönelik işçi konfederasyonlarının görüş birliğinde oldukları vurguladı ve 2025 yılı asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İnsanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret saptanmalı

Asgari ücret konusunda, başta IMF olmak üzere birçok kişi ve kurumun, tutar veya artış oranı açıkladığı hatırlatılan bildiride, "Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir" ifadeleri yer aldı.

Aylık farkları hak ve nitelikli iş gücü kaybına yol açacak

Bu yıl emekli olacaklar ile 2025'te emekli olacakların aylıklarında oluşacak farkın, hak ve nitelikli iş gücü kaybına yol açacağı belirtilen bildiride, bunun önüne geçilmesi için acilen bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.

Bildiride ayrıca Kurul'un, konfederasyona üye sendikalarda örgütlü olan işçilerin, başta örgütlenme ve işten çıkarmalara karşı olmak üzere sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesi ile grev uygulamalarını desteklediği kaydedildi.