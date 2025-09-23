Türk iş dünyası New York resepsiyonunda buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat burada yaptığı konuşma­da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de her zaman dün­yaya önemli mesajlar verdiği­ni söyledi. Bolat, bu program­ların Türkiye’nin esenliği ve Türk-Amerikan ilişkileri açı­sından başarılı sonuçlar ver­mesi ile dünya ticareti, siya­seti ve bölgedeki kriz konula­rına çözüm bulma noktasında hayırlı olmasını diledi. Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinde de iki ülke liderinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hede­fi koyduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Geçen yı­lı 35 milyar dolarla kapattık. Bu yıl 40 milyar dolara ula­şacağımızı öngörüyoruz, ra­kamlar onu gösteriyor. Dün­ya ticaretindeki korumacılık rüzgarları ve tarife savaşla­rı gibi zor bir ortamda Tica­ret Bakanlığı olarak ülkemi­zin 200’den fazla ülkeyle olan ekonomik, ticari ilişkileri­ni, anlaşmalarını yürütmek­le sorumluyuz. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin üre­tim gücünün, milli üretimin haklarının korunması ve da­ha da güçlenmesi ve gelişme­miz noktasında gece gündüz çalışıyoruz.”

Türkiye’nin iddiası artık daha güçlü

Sanayi ve Teknoloji Ba­kanı Mehmet Fatih Kacır, ABD’nin Türkiye’nin hem önemli bir ticaret ortağı hem de pek çok ikili ve uluslarara­sı meselede stratejik bir orta­ğı olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yapa­cağı görüşmenin bölge ve dün­ya için hayırlı olması temen­nisinde bulundu. Türkiye’nin geçmişle kıyaslandığında ar­tık ‘iddiası daha güçlü bir ülke’ olduğunu vurgulayan Kacır, “Türkiye artık üreten, tekno­loji geliştiren ve dünyada iddi­asını yükselten bir ülke” dedi. Kacır, Türkiye’nin ayrıca dün­yanın her coğrafyasıyla bağ kuran, köprüler inşa eden ve konuşabilen ender ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin bü­yük bir payı olduğunu söyledi. Kacır, MÜSİAD’ın ABD’nin 50 eyaletinin 13’ünde teşki­latlandığına işaret ederek, “Ümit ediyorum ki bu hızla 50’ye tamamlansın. Tüm ABD coğrafyasında MÜSİAD Tür­kiye’nin bayrağını dalgalan­dırsın. Türkiye’nin iş insan­larının, müteşebbislerinin bu pazarlarda daha fazla yer ala­bilmeleri için, karşılıklı yatı­rımların hızlanması, artması için MÜSİAD bizlerin ticaret elçisi olarak inşallah burada kendine yakışan başarıyı en hızlı şekilde ortaya koysun” dedi.

ABD’de eyalet bazlı yapılanma hedefliyoruz

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de derneğin sadece Türkiye’de değil dün­yanın dört bir yanında teşki­latlanan bir örgüt olduğuna dikkati çekti. Bu yıl itibarıy­la ABD’deki yapılanmalarını yeniden gözden geçirdikleri­ni anlatan Özdemir, ülke baz­lı değil, eyalet bazlı bir yapı­lanma hedeflediklerini dile getirdi. Özdemir, cuma günü yapılan ABD Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda 13 eyaletin temsilcisini belirledikleri­ni ifade ederek, altı ay içinde geniş katılımlı bir ticaret he­yetiyle ABD’yi tekrar ziyaret etmeyi planladıklarını söy­ledi. İki ülke arasındaki tica­ret hacminin çok daha yuka­rı çıkabileceğine işaret eden Özdemir, “Bununla da alaka­lı özellikle enerji, inşaat, gıda ve tarım ve mobilya alanın­da MÜSİAD olarak yapmayı planladıklarımız var. Umut ediyorum ki yapacağımız ye­ni teşkilat yapısıyla bu coğ­rafyada daha etkin bir konu­ma geleceğiz” değerlendir­mesinde bulundu.

DEİK Başkanı Nail Olpak da BM Haftası için bulundu­ğu New York’ta, Angola Cum­hurbaşkanı João Lourenço ile görüştü. Olpak, “Lourenço ile bir görüşme gerçekleş­tirdim. Angola’daki proje­lerimizin geldiği son nokta­yı kendisine arz ettiğim gö­rüşmemizin hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, nazik ka­bulleri ve destekleri için Sn. Angola Devlet Başkanı João Lourenço’ya teşekkür ediyo­rum” dedi.