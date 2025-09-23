Türk iş dünyası New York resepsiyonunda buluştu
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk ve Amerikan iş dünyasının katılımıyla New York’ta resepsiyon düzenledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de her zaman dünyaya önemli mesajlar verdiğini söyledi. Bolat, bu programların Türkiye’nin esenliği ve Türk-Amerikan ilişkileri açısından başarılı sonuçlar vermesi ile dünya ticareti, siyaseti ve bölgedeki kriz konularına çözüm bulma noktasında hayırlı olmasını diledi. Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinde de iki ülke liderinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Geçen yılı 35 milyar dolarla kapattık. Bu yıl 40 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz, rakamlar onu gösteriyor. Dünya ticaretindeki korumacılık rüzgarları ve tarife savaşları gibi zor bir ortamda Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizin 200’den fazla ülkeyle olan ekonomik, ticari ilişkilerini, anlaşmalarını yürütmekle sorumluyuz. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin üretim gücünün, milli üretimin haklarının korunması ve daha da güçlenmesi ve gelişmemiz noktasında gece gündüz çalışıyoruz.”
Türkiye’nin iddiası artık daha güçlü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD’nin Türkiye’nin hem önemli bir ticaret ortağı hem de pek çok ikili ve uluslararası meselede stratejik bir ortağı olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmenin bölge ve dünya için hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye’nin geçmişle kıyaslandığında artık ‘iddiası daha güçlü bir ülke’ olduğunu vurgulayan Kacır, “Türkiye artık üreten, teknoloji geliştiren ve dünyada iddiasını yükselten bir ülke” dedi. Kacır, Türkiye’nin ayrıca dünyanın her coğrafyasıyla bağ kuran, köprüler inşa eden ve konuşabilen ender ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin büyük bir payı olduğunu söyledi. Kacır, MÜSİAD’ın ABD’nin 50 eyaletinin 13’ünde teşkilatlandığına işaret ederek, “Ümit ediyorum ki bu hızla 50’ye tamamlansın. Tüm ABD coğrafyasında MÜSİAD Türkiye’nin bayrağını dalgalandırsın. Türkiye’nin iş insanlarının, müteşebbislerinin bu pazarlarda daha fazla yer alabilmeleri için, karşılıklı yatırımların hızlanması, artması için MÜSİAD bizlerin ticaret elçisi olarak inşallah burada kendine yakışan başarıyı en hızlı şekilde ortaya koysun” dedi.
ABD’de eyalet bazlı yapılanma hedefliyoruz
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de derneğin sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında teşkilatlanan bir örgüt olduğuna dikkati çekti. Bu yıl itibarıyla ABD’deki yapılanmalarını yeniden gözden geçirdiklerini anlatan Özdemir, ülke bazlı değil, eyalet bazlı bir yapılanma hedeflediklerini dile getirdi. Özdemir, cuma günü yapılan ABD Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda 13 eyaletin temsilcisini belirlediklerini ifade ederek, altı ay içinde geniş katılımlı bir ticaret heyetiyle ABD’yi tekrar ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarı çıkabileceğine işaret eden Özdemir, “Bununla da alakalı özellikle enerji, inşaat, gıda ve tarım ve mobilya alanında MÜSİAD olarak yapmayı planladıklarımız var. Umut ediyorum ki yapacağımız yeni teşkilat yapısıyla bu coğrafyada daha etkin bir konuma geleceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
DEİK Başkanı Nail Olpak da BM Haftası için bulunduğu New York’ta, Angola Cumhurbaşkanı João Lourenço ile görüştü. Olpak, “Lourenço ile bir görüşme gerçekleştirdim. Angola’daki projelerimizin geldiği son noktayı kendisine arz ettiğim görüşmemizin hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, nazik kabulleri ve destekleri için Sn. Angola Devlet Başkanı João Lourenço’ya teşekkür ediyorum” dedi.